快訊

台中驚傳死亡車禍 69歲男子穿越馬路遭機車迎面撞死

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟反擊！下周對美加徵25%關稅 鎖定美210億歐元商品

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
歐盟9日表決通過對價值210億歐元（232億美元）的美國進口產品。加徵25%關稅。路透
歐盟9日表決通過對價值210億歐元（232億美元）的美國進口產品。加徵25%關稅。路透

歐盟為報復美國上月對歐洲鋼鋁課徵的25%關稅，9日表決通過對價值210億歐元（232億美元）的美國進口產品加徵25%關稅。

彭博資訊報導，歐盟對美開徵的新關稅，有部分將在本月中上路，將針對政治敏感的州別，如美國路易西安那州的大豆，以及鑽石、農產品、家禽和摩托車等產品，有210億歐元（232億美元）的美國進口品受到影響。

歐盟執委會表示，「若美國同意公平且平衡的協商結果」，隨時可以暫停反制措施。

根據彭博稍早報導，歐盟對美首波反制關稅4月15日生效後，5月中將對另一批產品開徵關稅，第三波則將於12月1日起實施。歐盟將對多數產品徵收25%關稅，另有少數產品稅率為10%。

此舉勢將加劇大西洋兩岸的貿易戰火。美國目前幾乎對歐洲進口產品全面課徵20%關稅；並對汽車和部分汽車零件單獨徵收25%關稅。川普表示，日後還將公布對木材、半導體晶片和醫療產品的關稅。川普關稅估計將衝擊約3,800億歐元的歐洲產品。

雙方似乎同時也在協商，歐盟首席貿易談判代表塞弗科維奇（Maros Sefcovic），8日與美國商務部長盧特尼克通電話，討論如何啟動有意義的談判。

川普 歐盟 美國 關稅

延伸閱讀

雙方互爭關稅！大陸在WTO追加起訴美升級對華關稅措施

美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色

美商務部長點名iPhone！盼回歸美國製造 關稅消滅大陸「人力大軍」

50多國打爆白宮電話談關稅！川普官員不同調 商務部長稱4月9日起實施數周

相關新聞

歐盟反擊！下周對美加徵25%關稅 鎖定美210億歐元商品

歐盟為報復美國上月對歐洲鋼鋁課徵的25%關稅，9日表決通過對價值210億歐元（232億美元）的美國進口產品加徵25%關...

關稅重演2008海嘯？克魯曼：債市湧現搶現金潮 恐釀金融危機

兩周前，川普2.0關稅最令人憂慮的影響仍是通膨居高不下，但如今市場日益擔心川普關稅將把美國經濟推入衰退，甚至引爆一波金融...

陸反制84%關稅！美中貿易戰最壞結局 共和黨參議員：恐危及台灣自由

美國總統川普對貿易夥伴祭出的對等關稅政策9日生效，其中包括對大陸商品徵收104%的關稅，揚言「堅決反制，奉陪到底」的陸方...

關稅戰全球市場水深火熱 川普發文打破沉默「現在是買進大好時機」

川普祭出的全面對等關稅9日生效，全球金融市場持續大幅震盪。他本人當日則敦促美國民眾保持冷靜、繼續投資。彭博資訊報導，這可...

大陸祭84%關稅 美財長稱「失敗的主張」警告勿讓人民幣貶值

美國財政部長貝森特9日接受福斯商業新聞電視台（Fox Business）採訪時說，中國對美國加徵84%報復性關稅的舉動令...

關稅戰如火如荼 川普促企業搬到美國：現在就行動！

美國總統川普今天呼籲企業立即開始遷移到美國生產，以免遭課關稅。他對不少美國盟邦在內的數十國加徵的高關稅數小時前才生效，中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。