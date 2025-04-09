歐盟反擊！下周對美加徵25%關稅 鎖定美210億歐元商品

歐盟為報復美國上月對歐洲鋼鋁課徵的25%關稅，9日表決通過對價值210億歐元（232億美元）的美國進口產品加徵25%關稅。

彭博資訊報導，歐盟對美開徵的新關稅，有部分將在本月中上路，將針對政治敏感的州別，如美國路易西安那州的大豆，以及鑽石、農產品、家禽和摩托車等產品，有210億歐元（232億美元）的美國進口品受到影響。

歐盟執委會表示，「若美國同意公平且平衡的協商結果」，隨時可以暫停反制措施。

根據彭博稍早報導，歐盟對美首波反制關稅4月15日生效後，5月中將對另一批產品開徵關稅，第三波則將於12月1日起實施。歐盟將對多數產品徵收25%關稅，另有少數產品稅率為10%。

此舉勢將加劇大西洋兩岸的貿易戰火。美國目前幾乎對歐洲進口產品全面課徵20%關稅；並對汽車和部分汽車零件單獨徵收25%關稅。川普表示，日後還將公布對木材、半導體晶片和醫療產品的關稅。川普關稅估計將衝擊約3,800億歐元的歐洲產品。

雙方似乎同時也在協商，歐盟首席貿易談判代表塞弗科維奇（Maros Sefcovic），8日與美國商務部長盧特尼克通電話，討論如何啟動有意義的談判。