聽新聞
0:00 / 0:00
歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區
歐盟9日批准對美國商品徵收約210億歐元（折合新台幣約7656億元）的關稅，以報復美國總統川普3月對歐盟鋼鐵和鋁出口徵收的25%關稅。
衛報與彭博新聞報導，歐盟執委會證實，已獲得必要支持，將針對美國實施貿易反制措施，報復美方的鋼鋁關稅。
執委會聲明表示，「歐盟認為美國關稅不合理，且具有破壞性，對雙方以及全球經濟都造成了經濟損害」，並指「歐盟已聲明，明確傾向於與美國達成平衡與互利的談判成果」，但又補充指出，一旦最終檢查完成，反制措施將很快生效，關稅將從15日起徵收。
歐盟聲明表示，「如果美國同意達成公平與平衡的談判結果，這些反制措施可以隨時中止」。
歐盟27個成員國中，多數9日投票贊成懲罰措施，其中一些將於4月中旬開始生效。此次關稅將針對具有政治敏感性的美國各州，包括來自路易斯安那州，即聯邦眾議院議長強生家鄉的大豆等產品，還有鑽石、農產品、家禽和摩托車。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言