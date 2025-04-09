歐盟也出招！宣布對美加徵210億歐元關稅 針對具政治敏感性地區

歐盟9日批准對美國商品徵收約210億歐元​（折合新台幣約7656億元）的關稅，以報復美國總統川普3月對歐盟鋼鐵和鋁出口徵收的25%關稅。

衛報與彭博新聞報導，歐盟執委會證實，已獲得必要支持，將針對美國實施貿易反制措施，報復美方的鋼鋁關稅。

執委會聲明表示，「歐盟認為美國關稅不合理，且具有破壞性，對雙方以及全球經濟都造成了經濟損害」，並指「歐盟已聲明，明確傾向於與美國達成平衡與互利的談判成果」，但又補充指出，一旦最終檢查完成，反制措施將很快生效，關稅將從15日起徵收。

歐盟聲明表示，「如果美國同意達成公平與平衡的談判結果，這些反制措施可以隨時中止」。

歐盟27個成員國中，多數9日投票贊成懲罰措施，其中一些將於4月中旬開始生效。此次關稅將針對具有政治敏感性的美國各州，包括來自路易斯安那州，即聯邦眾議院議長強生家鄉的大豆等產品，還有鑽石、農產品、家禽和摩托車。