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陸反制84%關稅！美中貿易戰最壞結局 共和黨參議員：恐危及台灣自由

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國參議院國土安全暨政府事務委員會主席保羅3日在提名聽證會上發表講話。法新社
美國參議院國土安全暨政府事務委員會主席保羅3日在提名聽證會上發表講話。法新社

美國總統川普對貿易夥伴祭出的對等關稅政策9日生效，其中包括對大陸商品徵收104%的關稅，揚言「堅決反制，奉陪到底」的陸方幾小時後跟進報復，將對美商品關稅由34%提高至84%。美國共和黨籍的國會議員擔心，陸方對川普關稅政策的強硬回應，讓世界最大的兩個經濟體正快速走向一場可能持續數月的貿易戰爭。

國會山報9日報導，共和黨籍參議員認同川普的說法，即中國大陸沒有公平對待美國，也同意陸方為了自身經濟繁榮而需要美方市場。但他們擔心，對於中國大陸國家主席習近平來說，很快與川普達成貿易協議，政治風險可能太高，這種情況可能會對美國出口商，特別是農民，以及從中國大陸採購廉價商品的企業產生重大影響。

北卡羅萊納州的共和黨籍聯邦參議員提利斯（Thom Tillis）表示，「這正是我擔心的事情，中國非常注重顏面。當他們說，他們將『奉陪到底』時，這讓我很擔心」。

提利斯指出，美國從中國大陸採購許多必需品，如果兩國之間的貿易緊張局勢升級，將對美國國內企業造成困難，「當我們錯誤地允許如此多商品只能在中國製造時，如果你沒為像是紡織業和其他一些產業提供豁免，我認為這會造成重大影響，而且不會正面」。

肯塔基州的共和黨籍聯邦參議員保羅（Rand Paul）提出了對中貿易緊張局勢升級可能影響美債市場的可能性，更重要的是削弱台灣的安全，「這是針鋒相對，正是關稅戰的問題」。

當記者問及中國大陸不買美債的可能性時，保羅說「可能會有其他後果」，並警告情況甚至比這更糟，「如果你想保護台灣的自由，那美中之間不再有貿易的那一天，就是台灣將發生壞事的那一天」。

保羅示警，如果美中貿易削弱到「中國說他們在經濟上沒什麼可失去的」地步，「那就是危及台灣自由的時刻」。

北達科他州將三分之二出產的大豆作物發貨到中國大陸和東南亞，該州的共和黨籍聯邦參議員胡文（John Hoeven）表示，他希望川普能夠很快開始對中談判，「我希望他們開始談判，我認為這將是最終的結果」。胡文說，「他們需要我們的市場，去任何一家大型商場，看看東西是在哪製造的」。

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