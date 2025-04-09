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大陸祭84%關稅 美財長稱「失敗的主張」警告勿讓人民幣貶值

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
美國財政部長貝森特。法新社
美國財政部長貝森特。法新社

美國財政部長貝森特9日接受福斯商業新聞電視台（Fox Business）採訪時說，中國對美國加徵84%報復性關稅的舉動令人遺憾，這對中國政府而言是一個「失敗的主張」。

他還說：「我認為，中國人實際上不想來談判，這令人遺憾，因為他們是國際貿易體系中最嚴重的違法者。」 

就在北京宣布加徵報復性關稅後不久，貝森特警告，北京不應該嘗試讓人民幣貶值。    

對於債市出現恐慌訊號，貝森特仍堅持，並沒有什麼系統性的問題存在，「目前債市正經歷令人不太舒服、但也很正常的去槓桿過程」。

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