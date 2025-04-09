雙方互爭關稅！大陸在WTO追加起訴美升級對華關稅措施

在美國總統川普宣布對等關稅後，美中雙方互爭關稅，大陸在9日宣布在對美國加徵50％關稅後，接著也公告其在世貿組織（WTO）追加起訴美升級對華關稅措施。

據央視新聞報導，大陸商務部指出，在美國東部時間4月8日，美國將先前宣布的對中國輸美產品加徵34%所謂「對等關稅」，進一步提高50%至84%。

大陸商務部發言人宣布，中國在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。美方所謂「對等關稅」措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。中國將依照世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。