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雙方互爭關稅！大陸在WTO追加起訴美升級對華關稅措施
在美國總統川普宣布對等關稅後，美中雙方互爭關稅，大陸在9日宣布在對美國加徵50％關稅後，接著也公告其在世貿組織（WTO）追加起訴美升級對華關稅措施。
據央視新聞報導，大陸商務部指出，在美國東部時間4月8日，美國將先前宣布的對中國輸美產品加徵34%所謂「對等關稅」，進一步提高50%至84%。
大陸商務部發言人宣布，中國在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施。美方所謂「對等關稅」措施嚴重違反世貿組織規則，此次再加徵50%關稅，是錯上加錯，凸顯美方措施的單邊霸凌本質。中國將依照世貿組織規則，堅定捍衛自身合法權益，堅定維護多邊貿易體制和國際經貿秩序。
於此之前，大陸國務院關稅稅則委員會9日發布公告，自4月10日12時01分起，調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，原產於美國的所有進口商品的加徵關稅由34%提高關稅至84%。
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