大陸再反制！宣布對美國所有進口商品加徵關稅至84%

美國與中國大陸貿易戰越演越烈，繼大陸反制美國後，美國繼續增加對大陸的關稅，而大陸在9日晚間宣布，對美國所有商品的加徵關稅，稅率上升至84%，自10日12時1分起生效。

大陸國務院關稅稅則委員會今天發布公告指出，4月8日美國政府宣布對中國大陸輸美商品徵收「對等關稅」的稅率由34%提高至84%。「美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制」。

公告稱，根據大陸「關稅法」、「海關法」、「對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時1分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

官方宣布調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，由34%提高至84%。其他事項按照稅委會公告2025年第4號文件執行。