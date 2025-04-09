快訊

愈演愈烈！大陸在WTO追加起訴美國升級對華關稅措施

大陸公布12家美國實體出口管制名單 制裁6家「涉台軍售」美企

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸再反制！宣布對美國所有進口商品加徵關稅至84%

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸再度反制美國，關稅上升的84%。圖為之前美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平合影。美聯社
大陸再度反制美國，關稅上升的84%。圖為之前美國總統川普（左）與大陸國家主席習近平合影。美聯社

美國與中國大陸貿易戰越演越烈，繼大陸反制美國後，美國繼續增加對大陸的關稅，而大陸在9日晚間宣布，對美國所有商品的加徵關稅，稅率上升至84%，自10日12時1分起生效。

大陸國務院關稅稅則委員會今天發布公告指出，4月8日美國政府宣布對中國大陸輸美商品徵收「對等關稅」的稅率由34%提高至84%。「美方升級對華關稅的做法是錯上加錯，嚴重侵犯中國正當權益，嚴重損害以規則為基礎的多邊貿易體制」。

公告稱，根據大陸「關稅法」、「海關法」、「對外貿易法」等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，自2025年4月10日12時1分起，調整對原產於美國的進口商品加徵關稅措施。

官方宣布調整「國務院關稅稅則委員會關於對原產於美國的進口商品加徵關稅的公告」（稅委會公告2025年第4號）規定的加徵關稅稅率，由34%提高至84%。其他事項按照稅委會公告2025年第4號文件執行。

國務院 川普 海關 關稅

延伸閱讀

高關稅養殖戶猶豫放養吳郭魚苗 出口商恐因貨源不足丟訂單

川普升級貿易戰！亞股再湧現恐慌賣壓 除大陸和香港股市外多重挫

關稅利空籠罩 股匯續脫鉤新台幣連4升收33.002元

台驊營收／3月達17.39億元 年增3.82%

相關新聞

大陸再反制！宣布對美國所有進口商品加徵關稅至84%

美國與中國大陸貿易戰越演越烈，繼大陸反制美國後，美國繼續增加對大陸的關稅，而大陸在9日晚間宣布，對美國所有商品的加徵關稅...

雙方互爭關稅！大陸在WTO追加起訴美升級對華關稅措施

在美國總統川普宣布對等關稅後，美中雙方互爭關稅，大陸在9日宣布在對美國加徵50％關稅後，接著也公告其在世貿組織（WTO）...

共和黨議員提案撤銷關稅措施 川普怒轟自己人「造反」：譁眾取寵

美國總統川普決定課徵對等關稅震盪全球股市，也是他在二度入主白宮後，首度引發共和黨內部反彈，參眾兩院都有共和黨人提案，要求...

台灣沒入列！各國談判川普關稅 分析師點名5國能最快達成協議

美國川普總統對全球貿易夥伴課徵的大規模對等關稅9日生效，投資人和企業則匆忙應對。不過，投資銀行傑富瑞集團（Jefferi...

歹年冬！歐美槓桿ETF兩天慘賠257億美元 關稅釀歷來最大崩盤

槓桿型ETF能放大報酬，近年來備受散戶歡迎。但美國關稅衝擊下，讓槓桿ETF投資人在兩天大賠257億美元，為這類高風險基金...

美港口淪「超大停車場」車廠延後車輛入庫 部分港口已被塞爆

美國許多港口近來成了超大「停車場」，因為汽車製造商將數千輛汽車留置在各港區，並暫緩出貨作業，以盡可能降低川普貿易戰的衝擊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。