共和黨議員提案撤銷關稅措施 川普怒轟自己人「造反」：譁眾取寵

美國總統川普決定課徵對等關稅震盪全球股市，也是他在二度入主白宮後，首度引發共和黨內部反彈，參眾兩院都有共和黨人提案，要求白宮說明關稅措施正當理由，並賦予國會在新關稅上路60天內否決的權力，雖然成功機率據報很小，但川普總統8日仍斥責了試圖賦予國會權力，阻止他單獨制定關稅的共和黨籍國會議員。

根據此前新聞，共和黨籍聯邦眾議員貝肯（Don Bacon）提案，除非經過國會批准通過，否則總統施加的關稅將在60天內自動失效，已經獲得至少12名同黨眾議員考慮支持。

參議院方面，分屬共和民主兩黨的葛拉斯里（Charles Grassley）與肯特威爾（Maria Cantwell）聯合提案，要求白宮說明實施關稅正當性，並且賦予60天內否決關稅措施的權力。目前有7名共和黨籍參議員簽字支持。

Axios報導，川普8日在全國共和黨國會委員會晚宴的演講中表示，「我看到一些造反的共和黨人，一些想要譁眾取寵的傢伙說，『我認為國會應該接管談判』。讓我告訴你們，你們可不會像我這樣談判」。

川普繼續指著台下的與會者說道，「我今天剛看到，你們幾位國會議員說，『先生，我認為我們應該參與關稅的談判』。哦，這正是我需要的，我需要某個傢伙跟我講如何談判」。

川普表示，國會山莊關於限制他關稅權力的議論「損害了你們的談判」，並補充指出，「然後假新聞想要拉抬這件事，但無論如何都沒有機會」。

Axios指出，國會山莊一些更有自由貿易思想的共和黨人近日不安地注視著股市因應川普的全面關稅政策而劇烈波動，川普的講話也暴露了共和黨內因行政部門強硬貿易保護主義貿易政策出現的分歧，民主黨籍眾議員則希望透過強迫表決終止川普的大規模徵收新稅，進一步在他與國會共和黨人之間製造矛盾。

不過，川普已威脅，如果國會通過貝肯的法案，就會行使否決權，幾位共和黨人以此為理由，解釋他們拒絕共同發起該案。此前新聞也指出，參院版本的提案近期獲得批准的可能性相當渺茫。儘管已有足夠共和黨人願意與民主黨人合作推動，但仍然不足以越過推翻川普否決權所需的67票門檻。