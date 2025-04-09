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歹年冬！歐美槓桿ETF兩天慘賠257億美元 關稅釀歷來最大崩盤

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
槓桿ETF投資人在兩天大賠257億美元，為這類高風險基金歷來最高的損失額。路透
槓桿ETF投資人在兩天大賠257億美元，為這類高風險基金歷來最高的損失額。路透

槓桿ETF能放大報酬，近年來備受散戶歡迎。但美國關稅衝擊下，讓槓桿ETF投資人在兩天大賠257億美元，為這類高風險基金歷來最高的損失額。

英國金融時報（FT）報導，槓桿ETF可以把個股或指數的每日報酬，最多放大五倍。據FactSet估算，美國總統川普的貿易戰以及金融市場慘崩，導致槓桿ETF的價值，在上周四、五（3、4日）蒸發近四分之一、達257億美元。

此一金額超越先前紀錄，2020年3月新冠肺炎引發的拋售潮，使槓桿ETF在兩個交易日分別損失91億、56億美元。這次數字也超過2018年「波動性末日」（Volmageddon）時，因波動性驟升釀成的虧損。

以美元金額來看，美國掛牌的三倍做多那斯達克指數ProShares UltraPro QQQ（代號TQQQ），損失額最高、達63億美元。

若以跌幅而言，四倍槓桿做多半導體股的Leverage Shares 4x Long Semiconductors ETP，跌幅最深、兩天下殺59.1%；這檔基金在愛爾蘭交易。其他三檔槓桿ETF，包括五倍做多美股七雄、三倍做多波音、三倍做多安謀（Arm），均重摔50%以上。

美國雖然是槓桿ETF的最大市場，但該國槓桿上限為三倍，略微縮限了損失。FactSet全球基金分析主管凱西納說，這些虧損都與半導體、科技股有關，跌幅最大的是單押一檔的ETF，有些賠慘了。

槓桿ETF成長快速，自2006年問世以來，如今全球已超過650檔，上述損失凸顯出這類產品對散戶的風險。晨星研究主管拉蒙指出，散戶特別容易從這類高風險產品中，蒙受劇烈損失，散戶沒有大機構的優勢，而且還可能缺乏優勢，擁有能夠槓桿三倍的產品，也許不是最好的點子。

ETF 川普 散戶 槓桿 美國 關稅

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