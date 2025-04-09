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川普揮關稅大刀 德企對東協將重新評估投資布局

中央社／ 柏林9日專電

德國企業約5000家在東協國家投資，受美國總統川普關稅大刀影響，德國官方機構評估，依賴東協工廠對美出口的業者，將重新評估投資規模與布局，尤以機械製造與消費性產品產業影響最大；另一影響則是可能促使歐盟與東協加速談判自由貿易協定。

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布的關稅清單生效，東南亞國家協會（ASEAN）成員國成重災區，其中印尼、泰國、越南與柬埔寨因與美貿易順差大，被徵收32%至49%關稅，受影響深。

德國經濟部下屬的聯邦外貿與投資署（GTAI）8日發布報告指出，東協國家過去因國際企業避險，尋求供應鏈多元化，成為外資湧入熱點，卻因美國新關稅措施面臨出口與投資雙重打擊，成為「受害者」。

報告評估，對約5000家在東南亞經營的德國企業而言，美國新一輪關稅將帶來壓力。依賴東協工廠對美出口的業者，可能重新評估投資規模與布局，尤以機械製造與消費性產品產業影響最大。另如果企業轉向亞洲內需市場，或東協各國加強區域內部貿易，仍可能創造新的成長機會。

作為協助德國企業拓展海外市場的官方機構，GTAI研判，東協國家若因應關稅壓力加快產業升級與基礎建設，將推升對高階資本財、零組件與生產設備的需求，德國企業有機會從中受惠。

另一方面，面對美國市場的不確定性，東協也正尋求出口市場的多元化。GTAI指出，這將可能促使東協與歐盟的自由貿易協定談判加速，進一步強化德國與東協之間貿易關係。

東協作為全球重要生產基地，東協2023年吸引外國直接投資（FDI）總額達2300億美元（約新台幣7兆6000億元）。

根據聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）東協投資報告，這些外資中約有1/3來自美國企業，其中蘋果（Apple）、耐吉（Nike）等跨國品牌已在越南設立大規模生產據點，柬埔寨則成為西方品牌服飾的重要製造來源。

然而，美國新一輪關稅措施將削弱國際企業將產能轉移至東協的誘因，區域經濟成長也受拖累。GTAI專家預估，若無政策調整，相關衝擊可能使東協2025年經濟成長率下降至少1個百分點。

川普 德國 東協 關稅

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