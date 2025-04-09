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美港口淪「超大停車場」車廠延後車輛入庫 部分港口已被塞爆
美國許多港口近來成了超大「停車場」，因為汽車製造商將數千輛汽車留置在各港區，並暫緩出貨作業，以盡可能降低川普貿易戰的衝擊。
三名物流業與汽車業主管向英國金融時報（FT）透露，部分車廠近日正延後車輛入庫。其中一人警告，隨著關稅執行引發混亂，如果美國的關稅立場未軟化，進口車在港口累積的情況將變得「相當棘手」，港口的空間將迅速飽和。
一名物流主管說，部分港口已接近飽和狀態。
奧迪、捷豹路虎、奧斯頓馬丁等品牌，已在4月暫緩或大幅降低對美出貨，他們認為現有的庫存能暫時應付市場需求。
德國布萊梅港是全球數一數二的汽車大港，其主管機關預期，對美國的汽車進出口量將減少多達50%。而美國市場約占該港汽車總運量的三分之一。
一名物流業高層透露，許多產業主管仍寄望川普的進口車關稅不會維持太久，這也促使部分車廠暫停從歐洲工廠或港口出口汽車。他說，「車廠的策略就是暫時觀望」。他表示，車廠正密切觀察美國與貿易夥伴是否有機會「達成某種妥協」。
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