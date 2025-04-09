川普關稅「國難」當頭 日相石破茂傳考慮全民普發逾萬元現金
朝日新聞報導，鑒於物價高漲和美國川普政府的關稅措施，日本首相石破茂政府正考慮發放現金給國民，目前考慮的方案為全民普發4萬至5萬日圓（約新台幣9,000~11,000元），不設置任何所得限制，財源將透過編列追加預算案，目標是在6月國會本會期結束前通過此案。
多名執政黨幹部向朝日新聞透露政府這項計畫。報導指出，石破茂已將美國這次超出預期的關稅措施定位為「國難」，並在國內物價持續高漲之際，判斷有必要儘早提出對策。
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