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川普指中國想達成協議 陸外交部：應採平等尊重互惠態度
美國對大陸商品徵收104%的關稅。白宮發言人還表示，美國總統川普認為中國希望與美國達成協議，並指中國提出報復措施「是個錯誤」。大陸外交部發言人林劍9日表示，美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度。
林劍指出，大陸人民的正當發展權利不容剝奪，大陸的主權、安全、發展利益不容侵犯。大陸將繼續採取堅決有力的措施，維護自身的正當權益。
此外，有記者提問，針對美國加徵關稅，中方有何反制措施，雙方是否在談判？林劍回應，美方仍在對中國濫施關稅，一味地進行極限施壓，「對這種霸道霸凌行徑，中方堅決反對，絕不接受。」
林劍也提到，「美方如果真的想通過對話談判解決問題，就應該拿出平等、尊重、互惠的態度，如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」
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