川普指中國想達成協議 陸外交部：應採平等尊重互惠態度

有人能夠改變川普政府的關稅計畫嗎？要回答這個問題，首先得弄清楚川普政府對關稅的計畫到底是什麼。問題在於，即使在川普政府的最高層，官員們的說法也彼此矛盾：高關稅是確定的事，各國關稅新稅率的表格也清清楚楚，但這些數字也是唯一清楚之處。外界疑惑的是，對川普政府而言，關稅究竟只是當前的協商手段、用以逼迫其他國家前來談判，其他國家只要拋出正確的條件就可望降低稅率？抑或者將是永久的政策改變，川普政府要徹底改寫貿易規則，並且希望關稅成為美國政府更重要的收入來源？

2025-04-09 17:14