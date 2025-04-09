川普關稅推高匯率壓力 路透：人行無意讓人民幣急貶以舒緩衝擊

路透9日報導，三位消息人士透露，川普不斷加碼關稅，進一步推高人民幣貶值壓力，人民銀行（大陸央行）近日指導國有大型銀行暫緩自營購匯，並加強代客購匯的審查，避免加劇人民幣匯率調整壓力。

另有消息人士稱，在岸人民幣兌美元即期9日盤中短暫逼近交易區間下限，大行繼續為市場提供美元流動性，緩和人民幣貶值壓力。

市場預期中國可能透過讓人民幣貶值來抵消部分關稅影響的說法，消息人士也透露，人行並不會以緊急大幅貶值來應對關稅，而更希望以有序的溫和貶值，來釋放貶值壓力，因為一旦急貶可能損害市場信心，「但適度貶值將有助於出口」。

人民幣兌美元中間價9日貶值28個點至7.2066元，創2023年9月11日以來新低；人民幣兌美元即期盤中短暫跌破7.35元關口，創逾19個月新低，距離交易區間下限僅1個點。