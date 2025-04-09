大打關稅戰！謝金河曝「5大真相」互比底氣 恐讓大陸再次偉大

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12時01分生效，美國總統川普7日要求中國大陸撤銷對美國的報復關稅，否則將再加徵百分之50關稅，大陸強硬回應「奉陪到底」。白宮也證實，對中國大陸產品將再加徵50%關稅，使中國大陸產品遭課徵的稅率暴增到104%。台股今繼續下跌，早盤10點多賣壓加重一路下殺，終場下跌1068.19點，收在17391.76點，摜破萬八大關。

財信傳媒董事長謝金河今在臉書表示，這場飢餓遊戲，要看誰先倒下。這場關稅戰沒有底線，只看誰能撐到最後？但金融市場已經呈現燎原之勢，全世界都找不到避風港。

謝金河指出，川普主要對手是中國，但川普對自己盟友照樣拿刀砍，這兩天對台積電窮兇極惡，又讓台灣人民很受傷。這個情勢如果不改變，可能逼使更多供應鏈加入中國陣營，中國把門關上，自己變成一個內循環，中國可能撐很久，美國的盟友可能紛紛倒下，這麼一來，川普可能讓中國再偉大，不是美國。

謝金河分析指出，這場比底氣的戰爭，首先誰怕股價下跌？美國人民財富超過50%在股市，中國人喜歡房地產，中國人在股市占比可能只有一成。今天中國承受104%關稅，深圳，上海股市不但沒有跌，還逆勢上揚，香港只是小跌，跌了十年的深滬股市籌碼在政府手上。

謝金河說，美國股市持續上升數年，尤其是AI浪潮，美國年輕人在股市很活躍，這次川普揮重拳，股市市值一天蒸發三兆美元，單是科技七雄從最高點跌下來，市值少7.4兆美元。美國股市最大市值一度到68兆美元，昨天已經跌破50兆美元大關，也就是說美國股市已經少18兆美元。

他表示，如果按照川普的說法，一年可增加6000億美元關稅收入，股市市值下跌，已經跌掉30年關稅收入。股市下跌，CSP大廠的大型資料中心都暫緩，企業可以繳稅金減少，這對川普念茲在茲的減債，一點也沒有幫助。

此外，謝金河也說，美國10年公債殖利率從3.99%跑到4.51%，30年債殖利率又飆上5%，川普不但壓迫鮑爾，希望聯準會降息，如今反而是公債殖利率飆升，這是美國最不想看到的景象。中國正在狂拋美債，中國持有美債最高部位1.3149兆美元，這個月減到7608億美元，中國帶頭拋，很多國家跟進，今年到期的美債將讓川普傷透腦筋。

謝金河認為，美元霸權可能逐漸受到侵蝕，過去百年來，美國人消費，各國創造順差，這些國家的央行又拿美元去購買美債，這是周而復始的美元霸權由來。現在川普說不能有順差，減少美元流通，可能創造別的貨幣崛起。