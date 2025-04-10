川普關稅大刀斬到AI資料中心…矽谷大廠如何應變？業者推測2種結局

美國總統川普的關稅政策，連微軟創辦人比爾蓋茲都好擔心！原來，這波關稅衝擊不只Apple概念股等硬體供應鏈，矽谷軟體服務業者也是隱形受災戶。原本2025年被矽谷視為AI資料中心爆發年，如今卻可能因關稅政策踩煞車。到底原因為何？為何可能害ChatGPT漲價？AI股還沒到抄底時刻？

川普「解放日」關稅清單公布後，雖然軟體業因少涉及原物料與製造，被排除在重災區之外，但微軟（Microsoft）、Google母公司（Alphabet）、亞馬遜（Amazon）、臉書母公司（Meta）等科技巨頭仍私下憂心忡忡。原來，根據《華爾街日報》（Wall Street Journal）報導，關稅也會影響到AI發展。AI大模型如ChatGPT、Claude背後所仰賴的資料中心，其核心零組件多從海外進口，成為潛在受害者。

AI資料中心是關稅受災戶

雖然最重要的半導體已被列入暫時豁免清單中，但是川普政府團隊可能不知道，一個AI資料中心要蓋成，還需要很多他們不知道的關鍵零組件。

根據高盛估算，去年開始，美國本土因為矽谷業者積極規劃建置AI資料中心，讓柴油發電機、冷卻系統、鋼與鋰電池的需求都在一夕間變得炙手可熱。甚至有不少矽谷業者為了怕未來缺貨，提前預購。

「但這個AI大未來即將被課稅，」長年研究AI的Cato Institute科技政策研究員米透里德（Matthew Mittelsteadt）受訪《華爾街日報》時尷尬指出，因為這些產品項目都被納入新一波10％起跳的對等關稅名單中；同時不少產品來自中國，更將被課以34％的重稅。

台廠重電鏈遭殃

台灣廠商也被波及。由於AI資料中心需用變壓器，可說是不可或缺的戰略物資，在美國近年早已供不應求。台廠如華城、士電、大同重電、亞力等製造商曾吃到不少商機，去年也積極擴產搶攻外銷市場，成就當紅的「重電概念股」。

然而川普關稅風暴發酵，導致7日台北股市開盤時，重電概念股全面下挫，充分反映出市場看衰後市的情緒。

換句話說，本來2025年原是矽谷巨頭們爭相投入的「AI資料中心年」。這其中包括了微軟曾宣布將投資800億美元，亞馬遜則規劃投入超過1000億美元，Alphabet也預計在今年投入750億美元。但面對高額進口關稅的潛在衝擊，這些計畫恐怕將遭遇延宕或成本大增的壓力。

IDC全球研究副總裁維勒斯（Rick Villars）指出，雲端大廠目前短期內靠已經預購的存貨撐住，但影響終究會浮現。他預估，業者手中的備品最多只能支撐數月。

兩種可能的結局：ChatGPT漲價是其一

難道以後矽谷大廠就會停止建置？有業者私下評估，未來可能出現兩種發展：

一是將新增成本直接轉嫁給使用者，也就是ChatGPT、Copilot、Claude等AI服務訂閱價格上漲，尤其模型多在美國訓練，調整價格也可能波及全球。

另一種是企業轉而縮減其他科技支出，例如延後購買筆電、伺服器等硬體設備，來平衡AI建設開銷。節衣縮食，當然也可能對矽谷公司的競爭力與成長前景帶來影響。

美中AI競爭恐被川普自己「課」出差距

諷刺的是，積極布局AI的不只有矽谷業者。美國總統川普年初才宣布「StarGate」AI基建計畫，由甲骨文、OpenAI與輝達等均參與，原意是為確保美國在AI領域的全球領先地位。但如今這波關稅壓力，卻可能反而成為阻礙自家產業發展的「七傷拳」。

微軟創辦人比爾‧蓋茲日前接受《CNBC》訪問時直言擔憂：當其他國家都積極搶占先機時，他很驚訝美國的這些政治家竟沒多關心AI。他也提醒，雖然目前關稅多針對實體商品，未來也可能間接影響到像微軟這樣的軟體服務業者。

原來關稅衝擊也會影響AI相關產業，到底會有多大衝擊？許多分析師表示一時無法看清未來走向。Wedbush分析師艾夫（Dan Ives）受訪《彭博》時直言：「現在預估下一季財報，就像盲眼射飛鏢。華爾街機構目前最可能做的，是比照COVID疫情時期建置新參考模型。」

美國AI競爭力是否會因自身政策受損？川普政府勢必要對此問題，做出更明確的判斷與回應。至於想逢低進場布局AI股的投資人，可能得更加小心。

（本文出自2025.04.07《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）