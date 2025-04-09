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陸發布中美經貿白皮書！陸商務部：美升級經貿限制 堅決反制奉陪到底

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書。大陸商務部有關負責人9日就白皮書答記者表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪。美聯社
大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書。大陸商務部有關負責人9日就白皮書答記者表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪。美聯社

大陸國務院新聞辦公室9日發布「關於中美經貿關係若干問題的中方立場」白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明中方對相關問題的政策立場。大陸商務部有關負責人9日就白皮書答記者表示，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但大陸政府也絕不會坐視人民正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

央視報導，大陸商務部有關負責人就白皮書回應，近年來美單邊主義、保護主義抬頭，不斷對華公布加徵關稅等經貿限制措施，嚴重干擾中美正常經貿合作。中方不得不進行正當反制。

大陸商務部有關負責人強調，貿易戰沒有贏家，中方不願打貿易戰，但大陸政府也絕不會坐視人民的正當權益被損害和剝奪，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方有堅定的意志、豐富的手段，必將堅決反制，並奉陪到底。

新華社報導，白皮書除前言、結束語外共分為6個部分，分別是中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第1階段經貿協議；美方違反中美第1階段經貿協定有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

白皮書介紹，中國大陸與美國建交46年以來，雙邊經貿關係持續發展。中美貿易額從1979年的不足25億美元，躍升至2024年的近6883億美元。但是近年來美單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾中美正常經貿合作。

白皮書提到，2018年中美經貿摩擦以來，美方對超過5000億美元大陸輸美產品加徵高額關稅，持續公布對陸遏制打壓政策。中方不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家利益。同時，中方始終堅持透過對話協商解決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。

白皮書指出，美方近期先後發布「美國第一」貿易、投資政策備忘錄和「美國第一」貿易政策報告執行摘要，對大陸產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對大陸加徵關稅、徵收「對等關稅」並進一步加徵50%關稅，還針對大陸海事、物流和造船業提出徵收港口費等301調查限制措施。

白皮書指，上述這些以關稅等為威脅、要脅的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係產生嚴重影響。中方已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。

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