美對等關稅生效！日本擔憂影響經濟 林芳正：萬全準備幫助企業

美國總統川普祭出的對等關稅今天生效，相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正表示，計劃做好萬全準備幫助企業調度資金等。他也指出美國的措施會影響經濟。

川普2日宣布對180多個國家與地區的銷美商品廣課10%基準關稅，並對其中約60國訂定高額的對等關稅。基準關稅已於美東時間5日零時（台北時間5日12時）生效，而對等關稅已於美東時間9日零時（台北時間9日12時）生效。

除了日本車外銷美國被加徵25%的關稅之外，今天起日本商品外銷美國將被加徵24%對等關稅。

日本放送協會（NHK）與TBS電視台報導，首相石破茂今天提到美國的關稅時表示，「未來也會持續仔細地共享資訊並妥善應對」。

而林芳正今天上午在記者會表示，「會考慮對日本國內產業的影響，並就支援資金周轉等必要對策，做好萬全準備。」

他也指出美國的關稅措施「將對日美兩國的經濟關係、世界經濟及多邊貿易體制造成整體重大影響。」

他進一步強調會詳查美國的關稅內容，並充分分析對日本的影響，強調「會強烈要求美方重新評估這些措施。」

日本外務大臣岩屋毅在眾議院外務委員會表示，「這不僅對我國經濟，最終也會對美國經濟產生巨大負面影響，並使自由貿易體制蒙上陰影。」

他也說：「美國透過自由貿易受益良多，才能成為現今全球第一的經濟大國，（日方）將加強溝通，希望（美方）能以這個為基礎，展現相應的領導力。」

日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正負責對美交涉關稅事務，他今天在眾議院內閣委員會表示，「會評估最有效的方式交涉」。

而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）代表美方主導對日交涉貿易事務。他今天出席華府的日本大使館文化活動時，認為川普7日與石破茂的電話會談「進行了良好的討論」。

之後，貝森特面對日媒採訪時表示，「以樂觀態度看待」與日方後續協商。不過，貝森特也透露「還沒確定」何時與日方展開閣員級交涉，表示近期將與日本駐美大使山田重夫協調相關事宜。

美國總統川普（Donald Trump）指派貝森特以及美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），負責與日本協商貿易事務。