面對美國關稅大刀 東協秘書長：應大膽整合區域經濟

東協秘書長高金歡今天表示，美國大規模徵收關稅導致世界大部分地區陷入毀滅性貿易戰，東協必須「大膽行動」，以加速區域經濟整合。

東南亞國家協會（ASEAN）擁有10個成員國，主要以美國為出口市場，許多均在美國總統川普徵收最嚴厲關稅的國家名單之中。

法新社報導，東協秘書長高金歡（Kao Kim Hourn）在一場投資會議表示：「在經濟混亂迅速成為新常態的世界中，為保持關連性與韌性，我們必須大膽、果斷，共同重申東協對穩定、可預期與親商環境的承諾。」

東協經濟與財政部長暨央行行長會議，將於馬來西亞首都吉隆坡召開。高金歡在會議前夕發表談話，討論如何回應美國關稅。

東協各國政府選擇不報復華盛頓，而是選擇對話。但東協另一個重要市場中國對美國也開徵關稅之後，這些國家以出口為導向的經濟，有可能受到全球貿易戰打擊。

高金歡表示：「如果不採取緊急集體行動加速東協內部經濟整合，並且讓市場與夥伴關係趨向多元，我們就有可能在分裂且快速發展的全球經濟中，失去自己的地位。」

製造業強國、東協成員之一的越南遭美國徵收46%的關稅，越南的鄰國柬埔寨則被課徵49%。柬埔寨是西方大品牌低成本服裝的主要生產國。

其他受到高關稅打擊的東協國家包括寮國（48%）、緬甸（44%）、泰國（36%）、印尼（32%）。東南亞第3大經濟體馬來西亞則是較低的24%，汶萊也是24%。菲律賓17%，新加坡則是10%。

東協總人口超過6.5億，但成員國經濟發展處於不同階段，既有寮國與柬埔寨等較貧窮國家，也有金融中心如新加坡等富裕國家。