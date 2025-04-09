放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分生效，大陸國務院新聞辦公室隨即於15時發布2萬餘字的《關於中美經貿關係若干問題的中方立場》白皮書，澄清中美經貿關係事實，闡明北京對相關問題的政策立場。白皮書並放低姿態強調，中美可以通過平等對話、互利合作解決雙方經貿分歧。

這份白皮書除前言、結束語外共分為六個部分，分別是：中美經貿關係的本質是互利共贏；中方認真履行中美第一階段經貿協議；美方違反中美第一階段經貿協議有關義務；中國踐行自由貿易理念，認真遵守世界貿易組織規則；單邊主義、保護主義損害雙邊經貿關係發展；中美可以通過平等對話、互利合作解決經貿分歧。

白皮書稱，中美兩國建交46年以來，雙邊經貿關係持續發展。中美貿易額從1979年的不足25億美元躍升至2024年的近6883億美元。但是，近年來美單邊主義、保護主義抬頭，嚴重干擾中美正常經貿合作。

2018年中美經貿摩擦以來，美方對超過5,000億美元中國輸美產品加徵高額關稅，持續推出對華遏制打壓政策。中方不得不採取有力應對措施，堅決捍衛國家利益。同時，中方始終堅持通過對話協商解決爭議的基本立場，與美方開展多輪經貿磋商，努力穩定雙邊經貿關係。

白皮書指出，美方近期先後發布「美國第一」貿易、投資政策備忘錄和「美國第一」貿易政策報告執行摘要，對中國產品全面加徵額外關稅，包括以芬太尼等問題為由對中國加徵關稅、徵收「對等關稅」並進一步加徵50%關稅，還針對中國海事、物流和造船業提出徵收港口費等301調查限制措施。

白皮書表示，這些以關稅等為威脅、要脅的限制措施是錯上加錯，再次暴露了美方典型的單邊主義、霸凌主義本質，既違背市場經濟規律，更與多邊主義背道而馳，將對中美經貿關係產生嚴重影響。中方已根據國際法基本原則和法律法規，採取必要反制措施。

白皮書稱，中方始終認為，中美經貿關係的本質是互利共贏。作為發展階段、經濟制度不同的兩個大國，中美雙方在經貿合作中出現分歧和摩擦是正常的，關鍵要尊重彼此核心利益和重大關切，通過對話協商找到妥善解決問題的辦法。

白皮書強調，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中美各自取得成功，對彼此都是機遇而非威脅。希望美方與中方相向而行，按照兩國元首通話指明的方向，本著相互尊重、和平共處、合作共贏原則，通過平等對話磋商解決各自關切，共同推動中美經貿關係健康、穩定、可持續發展。

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