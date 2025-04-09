美媒：川普關稅恐衝擊經濟 共和黨疑慮浮上檯面

美國多位共和黨聯邦參議員向總統川普政府表達疑慮，擔憂今天生效的全面關稅策略將衝擊經濟，例如製造業者難以制定長期計畫、農民面臨中國買家報復以及物價升高壓力。

美聯社報導，在本週一場參議院聽證會和記者採訪中，共和黨人對川普政策的懷疑情緒異常高漲。

儘管共和黨國會議員明確將他們的關切指向川普的幕僚和顧問，尤其是在今天出席參議院財政委員會（Senate Finance Committee）聽證會的美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer），這仍意味著共和黨人罕見地與他們一直支持的總統川普出現裂痕。

國會議員的疑慮其來有自：股市已連日暴跌，經濟學家警告，這些關稅計畫可能會導致經濟衰退。

共和黨籍聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）詢問葛里爾，如果經濟走下坡，該向川普哪位幕僚究責，「如果事實證明這是錯的，我該掐誰的喉嚨呢？」

提里斯的沮喪在於，全面關稅策略可能會傷害目前依賴中國鋼鋁等原料的美國製造業者。

共和黨人小心翼翼地避免與川普對立，因此採取微妙的兩步驟，先批評川普推出關稅措施，然後話鋒一轉讚揚川普的經濟願景，或是先褒後貶。

提里斯下午在參議院演說時表示，「總統挑戰其他在數十年來濫用與美國關係的國家是對的」，但他接著質疑白宮裡有誰考慮過全面關稅的長期經濟影響。

提里斯甚至承認川普的貿易策略可能最後仍證實有效，但他也認為，短期內難以證明這種策略值得以物價升高和裁員為代價。

葛里爾在聽證會上強調，美國已在與其他國家談判，但「貿易逆差是數十年累積下來的問題，不可能一夜之間就解決」。

國會共和黨領袖以及相當多的國會議員都強調，川普需要時間施行他的策略。他們大多拒絕約束川普關稅權力的構想，但基層共和黨人對未來發展的焦慮顯然日益升高。

共和黨籍奧克拉荷馬州聯邦參議員藍福特（JamesLankford）說，奧克拉荷馬州有一家公司花了「數百萬美元」將旗下零件生產從中國轉移到越南，但如今越南面臨高額關稅，這家公司在與零售商談判價格的情況下無法往前進。

藍福特敦促葛里爾設定談判時間表，但葛里爾回說：「我們沒有任何具體的時間表。實際結果比人為期限更重要。」

共和黨籍蒙大拿州聯邦參議員戴恩斯（SteveDaines）在聽證會上說，貿易談判的消息讓他「為之一振」，並將股市短暫走揚歸因於「希望這些關稅只是手段，而不僅僅是目的」。

他告訴葛里爾：「誰支付這些高額關稅？答案將是消費者。我擔心通膨效應。我擔心如果爆發貿易戰，美國農民、牧場主和製造業者將面臨市場關閉。」

另有共和黨國會議員認為這種痛苦值得熬過。共和黨籍南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼（Ralph Norman）表示「痛苦是必然的」，還說「總統會做出正確的決定。他正在做對的事」。