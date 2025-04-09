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印度、紐西蘭央行各降息1碼 因應川普關稅

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
印度央行9日決定降息25個基點（1碼）。路透
印度央行9日決定降息25個基點（1碼）。路透

川普關稅烏雲籠罩下，印度與紐西蘭央行今（9）日都決定降息25個基點（1碼）。印度央行希望提振放緩的經濟成長；紐西蘭央行表示還有再進一步降息的空間。兩央行決策後，台灣時間下午2時，印度盧比兌美元匯率貶值0.35%，紐元兌美元匯率變動微小。

印度是全球第五大經濟體，基於愈發擔憂經濟前景，印度央行將政策利率調降1碼至6%，這是2022年9月以來的最低水準，符合路透訪調分析師的預期。在當地時間9日上午9時31分起，川普對輸入美國的印度商品加徵26%對等關稅的措施生效。

除了新出現的關稅危機，印度央行降息的背景有經濟放緩和通膨走軟。印度去年第4季的經濟成長6.2%，比預期弱；到今年3月結束的會計年度，估計全年經濟成長率為6.5%，遠不如上一個會計年度的9.2%成長率。

滙豐銀行（HSBC）本周稍早在報告中指出，川普的對等關稅，將直接讓本會計年度（今年4月到明年3月）的印度全年經濟成長少掉0.5個百分點。另外也還要擔心間接的、二次衝擊，諸如出口量減緩、外國直接投資轉弱等。

澳盛銀行（ANZ）東南亞和印度首席經濟分析師馬瑟（Sanjay Mathur）也提到，以當前川普關稅對全球體系造成的衝擊，現階段看印度經濟成長率掉到6%以下，不是不可能。

紐西蘭央行則已經是連續第五度降息，9日調降官方現金利率（OCR）1碼，至3.5%。紐西蘭央行決策官員試圖振興陷入困境的經濟，並抵銷川普關稅帶來的影響。

紐西蘭央行表示，最近的全球貿易壁壘升高，削弱全球經濟活動前景，對紐西蘭的經濟成長和通膨帶來下行風險，「隨著關稅政策的範圍和影響變得更加清楚，利率決策委員會有空間在適當時機，進一步降息」。

紐西蘭自去年8月以來，已經累計降息200個基點（8碼）。去年第4季經濟擺脫衰退，季增0.7%，無奈現在又面臨關稅挑戰。

川普 關稅

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