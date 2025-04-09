快訊

川普關稅海嘯來襲！ 勞動部點名這些產業勞工危險了

大陸發表2萬字白皮書 強調中美可通過對話解決經貿分歧

獨／慘跌撐不下去了！銀行信貸申請爆倍翻潮 股民急籌資應付追繳

聽新聞
0:00 / 0:00

川普沾沾自喜：各國「正拍著我馬屁」 請求達成協議

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普周二（8日）在全國共和黨國會委員會晚宴演講。路透
美國總統川普周二（8日）在全國共和黨國會委員會晚宴演講。路透

美國總統川普關稅政策導致全球金融市場崩盤混亂，也讓美國的外交關係陷入疑慮。但川普迄今無意調整政策，還沾沾自喜宣稱，各國「正拍著我馬屁」請求協商。

川普周二（8日）在全國共和黨國會委員會晚宴的演講中，對於經濟動盪情勢隻字未提，而是向共和黨大佬們表示，他的對等關稅計畫進展順利。

川普在談話中，短暫把針鋒相對的進口關稅稱為「世界大戰」，接著多次向共和黨同僚們保證一切都很順利。他繼續表示，各國「極度想要」達成協議，美國的貿易夥伴正排隊等著協商。

川普表示：「我告訴你們，這些國家正在打電話給我們，拍著我馬屁（kissing my ass）。他們正極度渴望達成協議。『拜託、拜託，先生，達成協議，我會做任何事情。』」

川普稍後在演講中表示，「我們將對藥品課徵關稅，一旦我們這麼做，他們就會急忙趕來。我們比其他任何人都有優勢，因為我們的市場很大。我們很快就會宣布對藥品徵收高額關稅。」

川普也吹捧自己對中國進口品課徵104%關稅，主張美國被那些對美國有大量貿易順差的國家「敲竹槓」。

川普說：「他們從前處處坑我們，現在輪到我們反過來坑他們了。」接著他說，中國將向美國國庫付一大筆錢，「不要讓他們一直跟你們說，這是對我們的人民課稅。我討厭這樣說。」

川普 關稅

延伸閱讀

貿易代表為川普辯護 參議員批多線貿易戰：政策錯誤該掐誰的脖子

路透民調：73%美國人認為未來半年 日常用品價格上漲

聯邦法官禁止川普政府遣返專機 遭最高法院推翻

【重磅快評】國王對決皇帝 習近平不會打電話給川普！

相關新聞

放低姿態？大陸發表2萬字白皮書 稱「貿易戰沒贏家」盼中美對話

美國對中國大陸加徵104%關稅已於台北時間今日中午12時01分生效，大陸國務院新聞辦公室隨即於15時發布2萬餘字的《關於...

大打關稅戰！謝金河曝「5大真相」互比底氣 恐讓大陸再次偉大

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午12時01分生效，美國總統川普7日要求中國大陸撤銷對美國的報復關稅，否則將再加徵...

能逆轉川普關稅？美國會提案60天內撤銷措施 CNN揭過關機率

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普祭出大規模關稅震盪全球股市，這是他第二任期首度引發共和黨人反彈，共和黨議員...

路透：人行無意讓人民幣急貶以舒緩川普關稅衝擊

路透9日報導，三位消息人士透露，川普不斷加碼關稅，進一步推高人民幣貶值壓力，人民銀行（大陸央行）近日指導國有大型銀行暫緩...

蘋果避對等關稅！3天從印度空運5機商品赴美 民眾「恐慌性搶購」

印度一位高階官員向印度時報（Times of India）證實，蘋果（Apple）3月最後1周時，在短短3天內，讓5架裝...

好市多「7大熱門品項」扛關稅壓力 CEO正與供應商談判保低價

川普關稅升高美企的進口成本，但好市多（Costco）執行長瓦克瑞斯（Ron Vachris）表示，該公司打算繼續維持低價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。