被課10%對等關稅 新加坡憂全球貿易更震盪未雨綢繆

美國總統川普宣布對新加坡課徵10%關稅，新加坡身為全球化最大獲益者之一，更擔心的是全球貿易體系進一步震盪、波及中間人產業；不過，建國60年的新加坡已建立制度，透過像是儲備金等措施未雨綢繆，以備不時之需。

在川普（Donald Trump）關稅措施引發各界譁然之際，新加坡總理黃循財4日在社群媒體發布影片，他穿著襯衫、以沉穩口吻談論美方課稅對新加坡的影響，吸引不少網民討論。

黃循財說，新加坡出口到美國的商品面臨10%對等關稅，短期內對新加坡的直接影響可能還不大，但若其他國家也仿效美方作法、拋棄世界貿易組織（WTO）框架、轉向僅根據自身利益與個別國家進行貿易，後果將相當嚴重，尤其是像新加坡這樣的小國。

具備經濟專長的黃循財或許深知關稅壁壘將衝擊全球化運作。但他指出，相較於許多其他國家，新加坡準備充足，「我們有儲備金、有社會團結、有堅定的意志」，但也要做好心理準備，迎接更多不確定性。

●被課最低級別的10%對等關稅 新加坡仍擔憂

新加坡與美國自由貿易協定自2004年生效以來，雙邊貿易額成長，美國對新加坡貿易順差，新加坡是唯一與美國有貿易逆差的東協（ASEAN）國家。在川普列出的名單中，新加坡只被課10%的對等關稅、相對較低，但這些關稅措施為獅城帶來的影響，可能比其他所謂出口導向的國家更嚴重。

新加坡是亞洲重要貨貿樞紐，帶動「中間人產業」盛況的動力，主要來自國際貿易流動，有些與新加坡本身無直接關聯，而是其他國家或地區之間的轉運貿易活動。新加坡地處麻六甲海峽地理位置，位處連接印度洋與太平洋戰略位置。

馬來亞銀行（Maybank）經濟師李順榮告訴中央社，當美國、歐盟、中國或其他國家「打噴嚏」，新加坡就可能「感冒」，受影響最大的當然是對外依賴的產業，包括製造業。

當全球貿易體系預期將受到川普關稅政策波及時，新加坡港口轉運服務及與海運密切相關的石化傳產等產業，勢必難避衝擊。因此，對這個被稱為國際「小紅點」的城市國家而言，最擔心或許並非課稅數字多寡，而是更憂心國際貿易秩序進一步全面震盪。

●儲備金未雨綢繆 國家也要「以備不時之需」

因應未來的變局，黃循財提及新加坡的充足準備首要便是「儲備金」。新加坡媒體聯合早報曾針對「新加坡儲蓄之道」進行長篇報導說明，新加坡儲備金涵蓋金融和實物資產，例如現金、股票、債券、私募股權投資和其他金融工具，以及土地和建築都包括在內。儲備金主要由金融管理局、新加坡政府投資公司（GIC）以及淡馬錫控股（Temasek Holdings）管理。

政府若要動用國家儲備金，須取得總統同意。例如在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，時任新加坡總統哈莉瑪（Halimah Yacob）就曾批准動用儲備金抗疫。

2020至2022財政年間，星國政府提取近新幣400億元（約新台幣9800億元）度過疫情難關。報導指出，時任總理李顯龍說，幸運的是有資源可以這麼做、走出了危機、保住新加坡人的工作、照顧生計，而且不用負債；更務實的想法是，把儲備金視為未雨綢繆的資金，「晴天時如果可以就往裡面多放一些」。此前，新加坡政府在2008年全球爆發金融危機時曾動用儲備金。

黃循財在影片中指出，1930年代貿易戰最後演變為衝突，「現在沒有人能預測未來幾個月或幾年情勢會如何發展」。既然全球局勢不可預測性攀升，對於小型開放經濟體來說，居安思危將顯得越發重要。

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