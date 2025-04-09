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Fed傳聲筒：川普關稅害鮑爾陷兩難境地 「怎麼做都贏不了」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
川普的關稅政策讓聯準會主席鮑爾的工作日益艱鉅。歐新社
川普的關稅政策讓聯準會主席鮑爾的工作日益艱鉅。歐新社

有「Fed傳聲筒」稱號的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文表示，美國聯準會主席鮑爾的工作變得日益艱鉅。川普掀起的貿易戰推高通膨，帶來的不確定性又削弱經濟成長，這讓聯準會退退兩難，陷入「怎麼做都贏不了」的處境。

專家學者、企業主和投資人都認為，美國大幅上調關稅造成的不確定性，將導致企業凍結招聘並減少支出，消費也會放緩。這會需要央行降息救經濟。

但進口商品（包括國內製造商用料）的價格大漲，可能使央行官員擔心通膨，在經濟和勞動市場面臨風險的情況下，維持利率不變。

聯準會有控制失業和降低通膨的雙重使命，這下子他們進退兩難。

前聯準會理事邁爾（Laurence Meyer）說，「他們陷入怎麼做都贏不了的處境」。

投資人目前押注聯準會將在今年稍晚降息。但聯準會恐難以先發制人地降息來防範經濟疲軟，因為如果成功消除疲軟，通膨可能居高不下，然而，等經濟疲軟和失業嚴重後才降息，有政治風險，很難向民眾解釋為什麼要等這麼久，特別是川普已呼籲鮑爾降息。

前聯準會經濟學家特雷齊（Riccardo Trezzi）指出，聯準會目前對川普政策帶來的衝擊無能為力。但在雙重使命裡偏向一邊，也許運氣好就選對了。

央行官員為難之處還包括：現在降息也解決不了不確定性的問題。不能消除造成不確定性的主要來源，聯準會就算降2碼到4碼，也不足以改變大局。

貨幣政策也無力解決川普貿易戰引發的更廣泛的擔憂，包括很容易演變成資本戰並最終失去美國的經濟主導地位。10年期美國公債走跌，殖利率本周上漲近0.27個百分點，周二升抵4.259%，正在失去投資避風港的角色。特雷齊對長債和股票均遭拋售「深感憂慮」。

川普 關稅

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