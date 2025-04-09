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市場賣壓再起 美國對等關稅正式生效 關稅戰無止息跡象

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國對約60國課徵更高的對等關稅已如期在台灣時間9日中午12時1分起生效，由於美國總統川普迄未顯現縮手跡象，還揚言近期將公布藥品關稅，全球金融市場遭遇賣壓，美股期指跌逾1%，美元重貶0.5%，亞洲股匯全倒，國際油價重挫逾3%，加密貨幣市場也在乙太幣領跌下大跌。

根據彭博資訊報價，道瓊工業指數期貨9日盤中大跌571點（跌幅1.5%），標普500指數期貨和那斯達克100指數期貨都跌超過1.6%。

亞股全倒，日經225指數盤中挫跌3.4%，首爾Kospi指數跌1.5%，台灣加權指數暴跌逾4%，越南、馬來西亞及新加坡大盤指數都滑落超過2%，韓元貶至金融海嘯以來最低，澳幣和紐元都貶至2020年3月來低點，印尼盾創新低，亞太公債殖利率也都大漲。

國際油價繼續重挫，布蘭特原油期貨9日盤中跌3.5%至每桶60.64美元，西德州中級原油期貨也跌3.8%，報每桶57.33美元，紐約黃金現貨則上漲0.8%，成為每英兩3,006.41美元。

在加密貨幣市場，乙太幣大跌4.5%至1,413.14美元，比特幣下挫2.3%至75,273.49美元。

美國對60多國課徵更高對等關稅的措施生效，對台、日、韓分別課徵32%、24%、25%進口關稅，越南、柬埔寨、寮國也各自面臨46%、49%、48%輸美關稅，泰國、印尼、馬來西亞輸美貨品關稅分別是36%、32%、24%。

美國已確認對中國大陸額外加徵50%關稅，對中國大陸產品課徵的整體關稅稅率提高至104%。川普也說，「非常短期將對藥品課徵重大關稅」，這些關稅將讓藥廠「離開中國」和其他製造重鎮，「趕忙回到我們國家」。他先前想對藥品課徵25%以上的關稅。

川普 關稅

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