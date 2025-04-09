Switch 2全球銷量預估遭調降 美關稅使買家暫時縮手
研究機構DFC Intelligence調降任天堂新一代遊戲主機Switch 2的2025年全球銷售預估，理由是美國總統川普啟動的關稅措施引發不確定性。
這家聚焦電玩和數位媒體產業的顧問公司預測，Switch 2今年銷量為1,500萬台，低於先前預測的1,700萬台，但仍將使得Switch 2成為歷來銷售最快的遊戲主機。不過，川普的關稅措施衝擊各項產業，帶來廣泛不確定性。
任天堂上周宣布無限期延後美國的Switch 2預購，原因是川普將實施一系列關稅措施。任天堂許多Switch遊戲主機是在越南製造，而越南遭美設定的關稅為46%。
DFC Intelligence在報告中表示：「如果售價因關稅而大幅調升，那麼一大部分潛在買家可能暫緩購買，直到價格降下來。」
越南在周末提出對美國移除所有關稅。任天堂先前將在中國大陸的生產移往越南，原因是當時川普在首個總統任期內對北京發動貿易戰。
任天堂上周發表Switch 2，預定6月5日開賣，售價450美元。該主機比上一代尺寸更大、功能更強，首年推出的遊戲陣容包括新版《瑪利歐賽車》和《銀河戰士》。
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