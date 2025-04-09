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亞銀警告關稅重創亞洲經濟 估台灣今年成長3.3% 恐下修

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
亞銀預估台灣今年GDP成長率為3.3%，但因整體亞洲都受美國關稅措施衝擊，可能進一步調降預測。路透
亞銀預估台灣今年GDP成長率為3.3%，但因整體亞洲都受美國關稅措施衝擊，可能進一步調降預測。路透

亞洲開發銀行（ADB）預測，今年亞太地區開發中經濟體將成長4.9%，低於去年的5%；預估台灣今年成長3.3%，儘管高於去年12月預估的2.5%增幅，但亞銀指出，由於亞洲受到美國關稅措施的衝擊最為嚴重，將進一步下調對整體亞太地區的經濟成長預測。

亞銀指出，美國的關稅措施預期將導致亞洲2025年經濟成長率減損約0.3個百分點，並拖累2026年增幅降低1個百分點。

亞洲開發銀行周三（8日）公布年度經濟展望報告，預測新興亞洲經濟體2025年成長率將放緩至4.9%，2026年進一步放緩至4.7%。不過，這些預測數據是在美國總統川普4月2日宣布對等關稅之前計算的，亞銀首席經濟學家朴之水表示，這些預測將在7月的更新報告中進一步下修。

根據報告，亞銀預估台灣今、明年國內生產毛額（GDP）分別成長3.3%與3%，低於去年的4.6%增幅；預估今、明年通膨率分別為2%與1.8%。

亞銀指出，中國大陸若房地產市場繼續深度調整，可能拖累成長，預估今明年經濟分別成長4.7%、4.3%，低於去年的5%增速。

由於亞洲地區國家普遍對美存在貿易順差，因此亞洲受關稅的衝擊最為嚴重。朴之水表示：「美國關稅措施火力全開，將嚴重拖累整個亞洲地區的經濟成長」，「儘管關稅政策仍存在較大不確定性」，但部分措施可能會被撤回。

雖然中國大陸是受關稅影響最大的經濟體，但近年來大陸已逐漸降低對美國市場需求的依賴程度。然而，亞銀警告說，亞洲地區其他國家填補了中國減少對美出口後留下的空白，這些國家可能會遭受嚴重打擊。朴之水表示，亞洲地區約有3%的GDP依賴美國市場需求。

亞銀還指出，儘管中國已經報復美國關稅，但預期其他亞洲國家不會跟進，因為採取類似措施只會加劇衝擊。亞銀經濟學家本恩（John Beirne）警告，任何試圖透過競貶貨幣來應付衝擊的國家，，都可能招致美國進一步的關稅懲罰。

川普 關稅

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