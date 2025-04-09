南韓20億美元馳援汽車業 但無助現代和起亞股價 韓元續跌
南韓宣布將為國內汽車業提供3兆韓元（約20億美元）的額外支援，以因應美國本月稍早宣布徵收的25%關稅。
根據CNBC報導，其他措施還包括對汽車製造商的財務支援和稅務減免。
儘管如此，主要汽車製造商的股價仍然下滑，現代汽車跌0.56%，起亞跌1.3%。
韓元兌美元周三也在開盤時明顯走低，跌破1,480韓元關口，至1美元兌1,484韓元，不如前一交易日的1,473.2韓元，寫下自2009年3月13日以來最低價位，當時南韓正努力應對全球金融危機的後果。
南韓央行和當局誓言在必要時迅速實施市場穩定措施，並警告表示，外匯和金融市場可能在比預期更長時間內面臨更大的波動。
美國總統川普的對等關稅將於美東時間周三生效，包括對南韓進口商品徵25%的關稅。
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