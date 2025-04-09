川普說他警告過台積電 不在美國製造就得吃上100%重稅
美國總統川普周二表示，他告訴過台積電（2330），若不在美國設廠，就得付高達100%的重稅。
川普在共和黨全國國會委員會的場合上不忘指責前總統拜登政府提供台積電美國子公司66億美元補助的做法，他說「半導體業者不需要這筆錢」。
他說：「我沒有給台積電一毛錢……我只說，如果你不在這裡蓋廠，就得付一筆重稅。」
台積電3月已在白宮宣布，將在美國再投資1,000億美元，未來數年內將新建五座廠。
路透周二較早報導，台積電生產的晶片疑似遭華為導入作為AI伺服器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款。
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