快訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

羅廷瑋為何成罷免箭靶？不只瞄準盧秀燕還扯上地方恩怨

再提台積電！川普曝曾警告：不赴美建廠就課100％關稅！

川普說他警告過台積電 不在美國製造就得吃上100%重稅

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
川普出席共和黨全國國會委員會的晚會。美聯社
川普出席共和黨全國國會委員會的晚會。美聯社

美國總統川普周二表示，他告訴過台積電（2330），若不在美國設廠，就得付高達100%的重稅。

川普在共和黨全國國會委員會的場合上不忘指責前總統拜登政府提供台積電美國子公司66億美元補助的做法，他說「半導體業者不需要這筆錢」。

他說：「我沒有給台積電一毛錢……我只說，如果你不在這裡蓋廠，就得付一筆重稅。」

台積電3月已在白宮宣布，將在美國再投資1,000億美元，未來數年內將新建五座廠。

路透周二較早報導，台積電生產的晶片疑似遭華為導入作為AI伺服器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款。

川普 關稅

延伸閱讀

川普加劇關稅戰引發憂慮 美股強彈受阻終場翻黑

誰能在6月前被美國降關稅？台灣成國際賭盤大熱門 一度登頂

川普屠台股⋯00982B「債息防守」！建資產防線：預期降息價差備妥逆襲大盤

美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色

相關新聞

川普曝曾警告台積電：不赴美建廠就課100％關稅！

美國總統川普針對貿易夥伴祭出對等關稅，將在台灣時間中午12時1分上路。路透報導，川普8日晚間透露，他曾告訴台積電，如果不...

誰能在6月前被美國降關稅？台灣成國際賭盤大熱門 一度登頂

美國即將在台灣時間今天（9日）中午全面實施對等關稅，然而川普仍在與各國進行談判，讓人難以預測這波關稅戰的未來走向。

Switch 2全球銷量預估遭調降 美關稅使買家暫時縮手

研究機構DFC Intelligence調降任天堂新一代遊戲主機Switch 2的2025年全球銷售預估，理由是美國總統...

亞銀警告關稅重創亞洲經濟 估台灣今年成長3.3% 恐下修

亞洲開發銀行（ADB）預測，今年亞太地區開發中經濟體將成長4.9%，低於去年的5%；預估台灣今年成長3.3%，儘管高於去...

南韓20億美元馳援汽車業 但無助現代和起亞股價 韓元續跌

南韓宣布將為國內汽車業提供3兆韓元（約20億美元）的額外支援，以因應美國本月稍早宣布徵收的25%關稅。

施壓中國談判！川普中午起對陸貨課104%關稅 還提高小額豁免關稅兩倍

為加碼施壓中國大陸上談判桌，美國不只從美東時間9日午夜12時1分起（台灣時間9日中午12時）對中國大陸輸美產品課徵104...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。