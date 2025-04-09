施壓中國談判！川普中午起對陸貨課104%關稅 還提高小額豁免關稅兩倍

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經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普表示，和其他國家的早期協商「進展非常好」，「中國非常想達成協議，但是他們不知道從何開始」。美聯社
美國總統川普表示，和其他國家的早期協商「進展非常好」，「中國非常想達成協議，但是他們不知道從何開始」。美聯社

為加碼施壓中國大陸上談判桌，美國不只從美東時間9日午夜12時1分起（台灣時間9日中午12時）對中國大陸輸美產品課徵104%的關稅稅率，也將提高中國大陸電商業者希音（Shein）與Temu常用、以「小額豁免」（de minimis）管道輸入的商品關稅稅率兩倍。

川普表示，他麾下政府和其他國家的早期協商「進展非常好」，「我稱之為量身打造的協議，不是現成」，「這些是量身打造、高度量身打造的協議」。他說，「中國非常想達成協議，但是他們不知道從何開始」。

川普也說，美國想和其他國家針對貿易與關稅未涵蓋的議題，達成協議，「我們同樣在和很多其他國家往來，所有國家都想和美國達成協議，像南韓，我們正提出貿易和關稅沒有涵蓋的其他主題，也讓他們協商，『一站購足』真是美妙又有效率的過程！中國也非常想達成協議，但是他們不知道從何開始，我們正在等他們的電話，會打電話來的！天佑美國」。

美國從台灣時間9日中午12時1分起，對來自86個國家或地區的輸美產品課徵10%-50%不等的對等關稅，白宮證實，對中國大陸產品將再加徵50%關稅，使中國大陸產品遭課徵的稅率暴增到104%。

川普也已簽署一項行政命令，提高先前價值不到800美元輸入產品的「小額豁免」（de minimis）商品的關稅稅率。川普原本是要從5月2日起，針對透過國際郵政網路輸入、價值不到800美元的產品，以產品金額的30%課徵30%關稅（或每件25美元），6月1日起再提高到每件50美元，而根據新的行政命令，美國將從5月2日起以產品金額的30%課徵90%關稅（或每件75美元），6月1日起起再提高到每件150美元。

川普也說，「非常短期將對藥品課徵重大關稅」，這些關稅將讓藥廠「離開中國」和其他製造重鎮，「趕忙回到我們國家」。他先前想對藥品課徵25%以上的關稅。

川普 關稅

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