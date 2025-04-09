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分析師因這美國關稅規定 看好台積電比市場所料更抗跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周二為止連續四日下跌，短短四日跌了17%。路透
台積電ADR周二為止連續四日下跌，短短四日跌了17%。路透

在美國總統川普向全球加徵關稅的衝擊之下，分析師認為，台積電（2330）事業抗壓的韌性可能比外界預期還強。

Susquehanna分析師霍塞尼（Mehdi Hosseini）周二重申對台積電的「正向」評價。他在報告中寫道：「最新調查顯示，台積電的晶圓出貨量和平均售價（ASP）走勢維持穩定。」

川普對幾十個國家額外加徵的對等關稅即將於台北時間今天（9日）中午生效，半導體暫在免徵之列。

霍塞尼指出，根據關稅規定，若進口產品中有至少20%的價值是在美國「生產或加工」，則關稅只針對非美國部分徵收。這項規則可能對台積電有利。他指出，台積電有七成營收來自美國客戶，所外銷的晶片有機會符合部分美國產值比例要求，減低科技產品所面臨的關稅幅度。

他寫道：「考量台積電以美國客戶為主，受關稅新制影響可能有限甚至可以減輕。」

台積電ADR周二為止連續四日下跌，短短四日跌了17%；台積電（2330）周三早盤在平盤上下。

川普 關稅

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