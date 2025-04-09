川普曝曾警告台積電：不赴美建廠就課100％關稅！

美國總統川普針對貿易夥伴祭出對等關稅，將在台灣時間中午12時1分上路。路透報導，川普8日晚間透露，他曾告訴台積電，如果不在美國建廠，將繳納高達100%的稅率。

川普在共和黨全國國會委員會晚宴發表演說，批評前總統拜登政府向台積電美國子公司提供66億美元補助，用於位於亞利桑那州鳳凰城的半導體生產。川普稱，半導體公司不需要這筆錢。

台積電董事長魏哲家上月初赴白宮和川普共同宣布，將加碼投資美國1000億美元，加上去年4月宣布的650億美元投資，台積電在美國的投資金額高達1650億美元。