美國發大財！川普回擊關稅批評 大讚「美國每天進帳20億」

美國總統川普對貿易夥伴祭出對等關稅，將在台灣時間中午12時1分上路。儘管全球投資市場慘兮兮，川普本人倒十分滿意，8日晚間出席共和黨全國委員會晚宴發表談話，大讚關稅讓美國「發大財」，再度稱美國因此每日進帳20億美元，國家很快會再次富裕。

川普8日在白宮發表公開談話時，稱「關稅讓美國每天進帳20億美元」，但他並未提出證據佐證，也未具體說明20億美元是如何計算出來的。

路透報導，當日晚間，川普出席共和黨全國委員會活動，再度表示「美國正在靠關稅發大財」，並補充日本與南韓正派代表團赴美，希望達成協議以免遭加徵關稅。

川普還說：「美國很快會再次變得富裕。」

衛報指出，華爾街股市8日再度收低，美股雖在早盤開高，但隨後轉跌。標普500指數下跌1.6%，回吐早前高達4.1%的漲幅。道瓊工業指數下跌0.84%，那斯達克綜合指數則下跌2.1%。