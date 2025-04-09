川普再放話關稅下一刀砍向藥品：藥廠將會「湧回美國」

美國總統川普宣布針對各國的對等關稅後，原先醫藥產品、半導體等屬於豁免對象，但他8日再度揚言，將針對藥品推出關稅，稱目的是迫使藥廠重回美國本土生產。

川普表示，「我們會對藥品課稅，等我們這麼做之後，它們（藥廠）就會湧回美國，因為我們才是最大市場。」他同時批評其他國家限制藥價，讓美國藥價居高不下。

川普預測，一旦開徵藥品關稅，製藥商將「離開中國、離開其他地方」，回流美國。他的談話被外界解讀為對全球藥品供應鏈的又一次重大衝擊，也可能牽動包括瑞士、印度和台灣在內的主要製藥出口國動向。