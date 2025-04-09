誰能在6月前被美國降關稅？台灣成國際賭盤大熱門 一度登頂

美國即將在台灣時間今天（9日）中午全面實施對等關稅，然而川普仍在與各國進行談判，讓人難以預測這波關稅戰的未來走向。

美國市場預測平台Polymarket也開出線上賭盤，邀請大家一同預測川普會在6月之前降低哪些國家的關稅，而台灣也是熱門選項之一。

目前最被看好的是越南與日本，眾人預測兩國被降低關稅的機率高達84%，並列第一。緊隨其後的則是南韓，機率高達82%。

目前最被看好的是越南與日本。圖／擷自Polymarket

台灣也被看好，認為有75%的機率能在6月之前被降低關稅，緊跟在印尼(78%)之後，目前排在第五位。而根據Polymarket在8日的貼文，台灣甚至一度登頂，成為賭盤大熱門。

CAPITULATION?



Trump is expected to REDUCE tariffs on the following countries before June:



- Taiwan

- Vietnam

- Laos

- Japan

- Cambodia

- South Korea

- Switzerland

- India



SEE REST OF LIST 👇 — Polymarket (@Polymarket) April 7, 2025

目前，美國總統川普還在與一些國家進行磋商，其中日本首相石破茂已在7日與川普通電，美國財長也說日本「取得貿易夥伴國之間的優先（談判）地位」。

南韓代理總統韓悳洙也在8日與川普通話，川普在通話後表示，兩國達成貿易協議的前景「看起來不錯」。

而美國財政部長貝森特也透露，白宮已有一份「聯絡名單」，正在討論要優先處理哪些國家，並指出川普希望台灣加入阿拉斯加的天然氣管線工程計畫，「日本、南韓與台灣或能承擔此計畫的大量交易，並提供一些財政資助。」

此外，被美國狠課104%關稅的中國大陸，被認為有67%的機率在6月之前降低關稅，目前排在第十位。