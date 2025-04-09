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馬斯克大罵關稅操盤手納瓦羅白癡 「比一袋磚頭還蠢」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
特斯拉執行長馬斯克痛批白宮貿易顧問的貿易政策。路透
特斯拉執行長馬斯克痛批白宮貿易顧問的貿易政策。路透

億萬富豪馬斯克痛批白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）「比一袋磚頭還蠢」，此時美國總統川普發動的關稅大戰，引爆政府高層在社群媒體上公開內鬨。福特汽車執行長稍後也在網上暗示支持馬斯克。

馬斯克在自家社群媒體 X 上發表一連串貼文，稱納瓦羅是個「真正的白痴」，並嘲笑納瓦羅先前引用經濟專家Ron Vara的觀點。但實際上，Ron Vara是杜撰出來的專家，而該名字正是把納瓦羅Navarro重新拼字組合而成。

這是川普上周宣布對所有國家徵收最低10%關稅、對大約60國額外加徵對等關稅後，馬斯克與納瓦羅之間爆發日益激烈爭執的新一輪交鋒。川普宣布關稅措施，被視為是納瓦羅的政策勝利，他一直主張採取激進的貿易措施來提升國內製造業。

在關稅宣布後不久，馬斯克就挖苦納瓦羅，說他從哈佛拿到的經濟學學位「是壞事，而不是什麼好事」。馬斯克還嘲諷納瓦羅沒有辦過自己的企業。

納瓦羅隨後在接受CNBC採訪時表示，來自特斯拉老闆的批評並不令人意外，因為對方是個拿外國零組件的「汽車組裝工」。

納瓦羅當時說：「談到關稅和貿易，我們在白宮的人都知道，而且美國人民也知道，伊隆是汽車製造者，但他不是製造汽車的，而是汽車組裝者。」「他就是個做車子的人。那是他的生意，他想要廉價的外國零組件。」

這些說法激怒了馬斯克。除了人身攻擊外，馬斯克還為特斯拉辯護，表示特斯拉「是美國最為垂直整合的車輛製造商，而且使用的美國零組件比率最高」。

特斯拉在加州和德州擁有大型工廠，生產所有在美國國內銷售的車輛。相較下，Stellantis、通用等大型車廠在美國銷售的車輛中，有超過40%靠進口。

根據美國國家公路交通安全管理局，特斯拉採用美製零件比率達60%-75%，依據車款而定，至於剩下的零件大多來自墨西哥。

特斯拉股價在過去四個交易日下跌了22%，今年以來暴跌45%，市值蒸發超過5,850億美元，相當於馬斯克帳面損失數百億美元。

白宮發言人李維特周二淡化馬斯克和納瓦羅之間的不和，「男孩子們就是這樣」，政府會讓他們的公開爭吵繼續下去，「這明顯是對貿易和關稅持有非常不同觀點的兩個人，你們應該樂見我們有史上最透明的政府，而我認為這也表明總統願意聽取各方意見。」

另外，福特執行長法利（Jim Farley）周二在社群網站上暗示支持馬斯克。他在 X 上貼文表示，福特最暢銷的F-150皮卡都是在密西根迪爾伯恩方圓一平方英里以內設計、規劃、測試與製造，接著在貼文標註馬斯克，表示「美國人的創新是我們經濟的命脈，超越了組裝。」

白宮貿易顧問納瓦羅。路透
白宮貿易顧問納瓦羅。路透

川普 關稅

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