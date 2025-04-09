快訊

川普祭關稅政策「iPhone可在美生產」！分析師吐嘲：成本變11.6萬元

國安基金來了！台股開盤跌幅縮小 台積電開盤翻紅

毒梟烏托邦？緬甸佤邦毒品、詐騙與山寨中國

美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色

中央社／ 紐約8日專電
美國商務部長盧特尼克。歐新社
美國商務部長盧特尼克。歐新社

美國商務部長盧特尼克是總統川普掀起全球關稅戰的重要操盤手。「華爾街日報」報導，業界雖然對金融業出身的盧特尼克頗有微詞，但他獲川普信任，是上任後內閣的關鍵角色。

63歲的盧特尼克（Howard Lutnick）是華爾街金融公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）前執行長，他是川普（Donald Trump）長期支持者與金主，「讓美國再次偉大」（MAGA）競選與政權交接團隊核心成員，支持透過關稅改變美國經濟結構，屬於川普關稅政策的強硬主戰派。

2日在白宮玫瑰園舉行的記者會中，盧特尼克把遠超過外界預期的各國稅率大型看板交給川普，6日更在週日政論節目為政策辯護，堅定重申課徵關稅不會延期。

川普關稅讓美國股市3日失血超過7兆美元，改寫1930年後全球經貿秩序。川普重量級支持者包括避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等都公開反對。

華爾街日報（Wall Street Journal）形容，盧特尼克在川普上任幾個月間扮演重量角色，主導多場企業領袖出席的關稅討論會議。但多位企業領袖與白宮資深幕僚，對難以捉摸的川普眼前紅人感到沮喪。

多位與盧特尼克接觸的企業主指出，他在多項關鍵議題上立場衝突，威嚇業者支持關稅，同時也表達同情願意協助。輿論對多日股市動盪的怒氣出在盧特尼克身上，部分導因於川普政策常最後一刻急轉彎。

盧特尼克曾在多場造勢活動發表演說，力挺「美國優先」，性格活潑隨和，異於傳統華爾街人士。他曾開玩笑說哪天自己會出來選，也曾說早和川普在紐約著名的54俱樂部狂歡，外人形容這說法太誇張。川普也曾詢問盧特尼克為何經常出現在白宮。

盧特尼克曾與關注關稅動向的石油業者開會，瞭解能源項目是否能排除在名單之外。業者指出，盧特尼克不希望豁免特定行業，認為這像在百合花田摘一朵百合；他還說美國沒有的芒果可以豁免。最後石油業被排除，進口芒果得課稅，業者懷疑他是否真的熟悉川普。

盧特尼克不斷向業者說，他負責整個關稅計畫，無須諮詢其他政府官員；常主導電話會議，發表冗長談話，態度強勢。還曾說，成立政府效率部是他的建議，並鼓勵川普效法19世紀末的總統麥金里（WilliamMcKinley），推動擴張主義。

此外，他經常公開發表未經檢視的政策意見，例如15萬美元以下年收入免稅，關閉稅務局，也參與500萬美元移民簽證金卡的討論，有時還撈過界談移民。

華爾街日報指出，川普至今仍非常倚重盧特尼克，近期還在空軍一號還共同會見記者，對關稅兩人看法一致。

川普 關稅

延伸閱讀

撼動國際經濟！川普高關稅政策是談判籌碼，還是引爆貿易戰的導火線？

與南韓通電 川普對大陸喊話：正在等你們的電話

川普高關稅對準86國 業者無法再遷廠與洗產地

傷人也傷己！關稅讓川普身價不到一周蒸發5億美元

相關新聞

川普曝曾警告台積電：不赴美建廠就課100％關稅！

美國總統川普針對貿易夥伴祭出對等關稅，將在台灣時間中午12時1分上路。路透報導，川普8日晚間透露，他曾告訴台積電，如果不...

誰能在6月前被美國降關稅？台灣成國際賭盤大熱門 一度登頂

美國即將在台灣時間今天（9日）中午全面實施對等關稅，然而川普仍在與各國進行談判，讓人難以預測這波關稅戰的未來走向。

前美財長桑默斯促川普撤回關稅 警告股市還會蒸發數兆美元

美國前財政部長桑默斯警告，由於調升關稅的措施已經上路，美國經濟如今很可能正步入衰退，恐怕會有多達200萬人失業。

美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色

美國商務部長盧特尼克是總統川普掀起全球關稅戰的重要操盤手。「華爾街日報」報導，業界雖然對金融業出身的盧特尼克頗有微詞，但...

對等關稅將上路 川普：日、韓團隊正赴美洽談協議

美國總統川普（Donald Trump）對多國祭出的對等關稅預計9日實施，他今天表示，日本、韓國等國的團隊正飛往美國進行...

美國發大財！川普回擊關稅批評 大讚「美國每天進帳20億」

美國總統川普對貿易夥伴祭出對等關稅，將在台灣時間中午12時1分上路。儘管全球投資市場慘兮兮，川普本人倒十分滿意，8日晚間...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。