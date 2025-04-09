美關稅戰操盤手盧特尼克 川普內閣關鍵角色

美國商務部長盧特尼克是總統川普掀起全球關稅戰的重要操盤手。「華爾街日報」報導，業界雖然對金融業出身的盧特尼克頗有微詞，但他獲川普信任，是上任後內閣的關鍵角色。

63歲的盧特尼克（Howard Lutnick）是華爾街金融公司費茲傑羅（Cantor Fitzgerald）前執行長，他是川普（Donald Trump）長期支持者與金主，「讓美國再次偉大」（MAGA）競選與政權交接團隊核心成員，支持透過關稅改變美國經濟結構，屬於川普關稅政策的強硬主戰派。

2日在白宮玫瑰園舉行的記者會中，盧特尼克把遠超過外界預期的各國稅率大型看板交給川普，6日更在週日政論節目為政策辯護，堅定重申課徵關稅不會延期。

川普關稅讓美國股市3日失血超過7兆美元，改寫1930年後全球經貿秩序。川普重量級支持者包括避險基金經理人艾克曼（Bill Ackman）與特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）等都公開反對。

華爾街日報（Wall Street Journal）形容，盧特尼克在川普上任幾個月間扮演重量角色，主導多場企業領袖出席的關稅討論會議。但多位企業領袖與白宮資深幕僚，對難以捉摸的川普眼前紅人感到沮喪。

多位與盧特尼克接觸的企業主指出，他在多項關鍵議題上立場衝突，威嚇業者支持關稅，同時也表達同情願意協助。輿論對多日股市動盪的怒氣出在盧特尼克身上，部分導因於川普政策常最後一刻急轉彎。

盧特尼克曾在多場造勢活動發表演說，力挺「美國優先」，性格活潑隨和，異於傳統華爾街人士。他曾開玩笑說哪天自己會出來選，也曾說早和川普在紐約著名的54俱樂部狂歡，外人形容這說法太誇張。川普也曾詢問盧特尼克為何經常出現在白宮。

盧特尼克曾與關注關稅動向的石油業者開會，瞭解能源項目是否能排除在名單之外。業者指出，盧特尼克不希望豁免特定行業，認為這像在百合花田摘一朵百合；他還說美國沒有的芒果可以豁免。最後石油業被排除，進口芒果得課稅，業者懷疑他是否真的熟悉川普。

盧特尼克不斷向業者說，他負責整個關稅計畫，無須諮詢其他政府官員；常主導電話會議，發表冗長談話，態度強勢。還曾說，成立政府效率部是他的建議，並鼓勵川普效法19世紀末的總統麥金里（WilliamMcKinley），推動擴張主義。

此外，他經常公開發表未經檢視的政策意見，例如15萬美元以下年收入免稅，關閉稅務局，也參與500萬美元移民簽證金卡的討論，有時還撈過界談移民。

華爾街日報指出，川普至今仍非常倚重盧特尼克，近期還在空軍一號還共同會見記者，對關稅兩人看法一致。