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川普認為iPhone可在美生產！分析師嘲：成本升到11.6萬元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
如果在美國生產，分析師預測一支iPhone的成本會高達3,500美元。歐新社
如果在美國生產，分析師預測一支iPhone的成本會高達3,500美元。歐新社

白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）表示，美國總統川普相信，美國擁有在國內生產iPhone的勞動力和資源。但Needham分析師馬丁（Laura Martin）不以為然，她上CNBC的The Exchange節目時表示，她認為「那根本不現實」。根據CNBC引述一位分析師的預測，如果在美生產，一支iPhone的成本會高達3,500美元（約台幣116,375元）。蘋果股價目前正因為關稅帶來的不確定性，而處於水深火熱中。

自川普上周宣布關稅以來，蘋果股價已暴跌23%，市值蒸發超過7,700億美元，是2000年以來最糟的四天表現，拱手讓出標普500指數的王座。蘋果被大幅拋售表明，投資人對該公司駕馭川普對等關稅的能力抱持懷疑態度——川普對在iPhone供應鏈占重要地位的中國大陸、越南和印度全都課徵高額關稅。

Ameriprise Financial Services的首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）表示，「關稅確實讓蘋果面臨複雜局勢。它要怎麼辦？調漲售價？會打擊需求。吸收成本？將損害收益和獲利率。目前很難評估前景，這就是市場為何有此反應」。

在中國大陸對美國先前宣布的進口關稅進行報復後，川普周一威脅要額外徵收 50%關稅，蘋果的風險又變得更大。

薩里班尼說：「蘋果的走向將影響整個市場。如果沒談成關稅協定，短期內蘋果沒有走高的理由。」

雖然蘋有強勁的自由現金流、穩健的資產負債表和積極買進庫藏股計畫，但目前關稅帶來的不確定性具壓倒性影響力。追蹤該股未來波動率的CBOE Apple VIX已飆升至2020年9月以來最高。

儘管如此，許多分析師仍樂觀看待蘋果前景。美國銀行認為，歷史性拋售代表買入良機。分析師的平均目標價顯示該股未來12個月應能上漲逾40%。該股預估本益比已降至24，接近兩年來最低水準，但仍比10年均值略有溢價。

關稅變化將是蘋果面臨的核心問題。如果能像川普第一個任期內那樣獲得豁免，股價將大幅反彈；另一方面，Wedbush分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，關稅保持不變或升級，代表「經濟末日」。他最近下調該股目標價。

投資人接下來將關注蘋果5月1日公布的財報。

川普 關稅

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