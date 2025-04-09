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搶救葡萄酒 義媒：歐盟對美關稅反制清單移除威士忌

中央社／ 羅馬8日專電

歐盟15日將對美國實施首波反制關稅，義媒報導，在法義等國施壓下，美國威士忌已被從反制商品清單拿掉，盼能避免美國總統川普向歐洲葡萄酒課徵200%報復性關稅。

歐盟昨天將反制美國關稅的第一波商品名單提交給27個成員國，根據義大利晚郵報（Corriere dellaSera）、安莎（ANSA）通訊社等掌握內容，歐盟將向美國加徵關稅的商品包括牛仔褲、摩托車、黃豆、牛肉、堅果等，但義大利政府最在意的美國威士忌，已被從反制清單移除。

川普政府3月宣布對鋼鋁產品加徵25%關稅，歐盟執委會當時即已宣布，將挑選多項美國進口產品加徵關稅，分兩階段實施，第一波自4月15日生效，第二波在一個月後生效。

歐盟各國貿易部長昨天開會決定採取協商優先，向美國提出工業產品「零對零」關稅，但仍同步準備反制商品清單，歐盟反制措施今天將交由27個會員國投票。

反制清單第一部分，是針對2018年川普首次任期課徵鋼鋁關稅10%，歐盟原擬施行的關稅報復，但在美國前總統拜登上台後，美歐協商中止貿易對峙，當時措施未實施。

現在歐盟擬恢復實施對這些美國商品課徵反制關稅，清單種類涵蓋許多美國熱門商品，如哈雷機車、Levi’s牛仔褲、花生醬、柳橙汁、豪華遊艇等。

因川普2.0帶來的關稅衝擊比首任更嚴重，歐盟另新增第二部分的反制商品清單，包括鑽石、牙線、雞蛋等農產品，以及鋼鋁、紡織品、家電、塑料等。

歐盟在3月公布的對美反制清單中，原本還包括肯塔基州的波本威士忌（bourbon）等烈酒。不過川普旋即透過社群網路回應，歐盟若不即刻移除這項「惡意」關稅，美國將對歐盟國家「所有葡萄酒、香檳和酒精類產品徵收200%關稅」。

川普威脅讓多個歐盟國家的葡萄酒商陷入恐慌，義大利晚郵報報導，義大利、法國、愛爾蘭等國向歐盟「施壓成功」，在歐盟昨天提供會員國的新版清單中，波本威士忌（bourbon）已被移除。

報導指出，新版對美關稅反制清單排除的商品，還包括牛奶、奶油、優格、起司等乳製品。

川普 關稅

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