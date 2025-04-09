對等關稅今午生效！川普說在等中國來電 對陸狠課104%稅率

美國即將在台灣時間今天（9日）中午全面實施對等關稅，但就在生效的數小時之前，美國總統川普還在密集與一些國家磋商，但他堅持把對中國大陸進口品的關稅大幅調升至104%，使得市場對避免殘酷貿易戰的些許樂觀盪然無存。

川普和美國政府一些高級官員周二（8日）暗示，對於達成協議以便降低或取消幾十個國家高關稅持開放態度。此前，亞洲和歐洲不少領導人紛紛宣布希望與白宮談判。

川普本人周二在白宮的一場能源活動上表示：「我們在磋商協議上進展非常順利，我會說那些都是量身定製的協議，不是現成的，都是高度定製的協議。」

儘管如此，川普仍在推動對約60個他稱為「最嚴重違規者」的貿易夥伴加徵高關稅計畫，預定在台灣時間今天中午生效。

最關鍵的是，他準備將大量中國商品的關稅總稅率提高至104%。美國上周宣布將對中國關稅上調34%，接著北京強硬表明將以加徵34%關稅報復回敬，結果川普又威脅再加徵50%關稅。

川普認為北京採取了錯誤之舉，但表示仍相信中國最終會加入其它國家之列，尋求與美國達成貿易協議。

川普說：「中國也想達成協議，非常想，但他們不知道如何著手。我們在等他們的電話。會來的！」

川普周二明確表示，他把關稅視為美國財富的福音和關鍵產業的保護神。同時間，其他國家請他降低關稅的請求似乎也讓他洋洋得意。

川普與南韓代理總統韓悳洙通話後表示，兩國達成貿易協議的前景「看起來不錯」。他還說，日本官員正在趕著坐飛機過來談判。

川普在社群媒體上發文、談到與南韓的談判時說，「我們兩國有條件也有可能達成很棒的協議」。

川普還說，各國正在開出各種條件，而且還包括在貿易和關稅以外的領域，妥協的程度遠遠超過了沒有關稅的情況。

川普說：「這樣說有點爆炸性，但如果我們沒有這樣做，就不會有現在這樣的協商。」不過川普也承認，必須花時間才能與過去一周尋求談判的近70個國家達成貿易協議。

川普面臨的另一個風險是，中國的報復是否會達成效果，尤其是如果美國民眾開始感受到進口商品價格大幅上漲的壓力。中國官員周二明確表示，對川普的貿易戰會「奉陪到底」。

中國外交部發言人林劍在北京的記者會上說：「貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。中國人不惹事，也不怕事，施壓、威脅和訛詐不是同中方打交道的正確方式。中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益。如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。」

美中雙方的僵持程度，令人很難想像中國國家主席習近平會為了急於達成協議而與川普聯繫。

白宮新聞秘書李維特表示，北京打錯了算盤。她還表示，如果蘋果公司的iPhone等電子產品在美國而非中國組裝，川普會很高興，「川普總統的脊椎是鋼鐵鑄成的，他不會屈服。美國不像其他國家需要我們那樣需要外國」。

不過李維特也說，如果中國領導人伸出橄欖枝，川普會表現出「寬容大度」。