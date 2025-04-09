美股狂喜後又翻落一年谷底 美關稅延後或調整希望渺茫

標普500指數周二連續四個交易日下挫，一年來首度收在5,000點以下，早盤大漲後又出現逆轉，川普政府推動對中國大陸在內多國高關稅即將生效，投資人認為美國政府延後或調整的希望渺茫。

標普500指數下跌79.48點，跌幅1.6%，收在4,982.77點；道瓊工業指數下跌320.01點，跌幅0.8%，收於37,645.59點；那斯達克綜合指數大跌335.35點，跌幅2.2%，收在15,267.91點。標普500指數已較2月高點下跌近19%，且出現2020年3月以來最差四日走勢。

費城半導體指數大跌3.6%，英特爾（Intel）崩跌7.4%，台積電ADR再跌3.3%。輝達（NVIDIA）跌 1.4%。

美國公債殖利率繼續走高，10年期公債殖利率周一的4.164%升至約4.26%，創下一年來最大單日漲幅。

道瓊工業指數早盤一度大漲1,461點，標普500指數和那斯達克綜合指數也狂漲逾4%。美國財政部長貝森特表示，川普政府對透過談判降低關稅抱持開放態度，並並稱美國最終可能會達成一些不錯的協議。川普表示，他已經與南韓總統通了電話，美國政府正在和「許多」國家協商。

不過，這種雀躍之情並未持續。美國貿易代表葛里爾周二在國會聽證會上表示，川普明確表示近日不會給予關稅豁免，也不會對豁免個別產品或公司。過去兩年帶領市場上漲的科技股再度遭到拋售，蘋果（Apple）大跌近5%。

白宮發言人萊維特周二下午表示，川普預計關稅即將生效，儘管她說有近70個國家進行了聯繫，希望開始談判以減少美國貿易政策的影響。

白宮周二也表示，預計對中國大陸加徵104%的關稅將於4月9日生效。市場期望隨著白宮表明推進對大陸貨物高達104%的關稅而破滅；中方則表示，絕不會接受川普威脅將對大陸進口商品關稅提高到100%以上的「訛詐性質」行為。

Mercer Advisors投資長 Donald Calcagni 說：「我認為我們還沒有看到底部。」他說：「就整個關稅問題而言，我們仍處於初期階段，解決這個問題尚需時日。」

有恐慌指數之稱的波動率指數(VIX)升破50，此水準通常視為市場極度緊張的信號。

盈透證券首席策略師 Steve Sosnick寫道 ：「交易者對今早反彈過於樂觀，但隨後在一系列負面消息的衝擊下迅速回落：對中國加徵104%關稅、人民幣跌至新低，以及疲軟的三年期國債拍賣。」

有人認為聯準會（Fed）可能會即將降息，但舊金山聯邦準備銀行戴利周二下午表示，在經濟強勁、川普政府新政策的影響尚不明確的情況下，Fed不應急於調整利率。

個股方面，醫療保險公司聯合健康集團上漲 5.4%，Humana大漲 10.7%，美國政府宣布將 2026 年Medicare Advantage醫療計劃對私營保險公司的支付費率提高 5.06%。