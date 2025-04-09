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川普高關稅對準86國 業者無法再遷廠與洗產地

中央社／ 紐約8日專電

美國各地海關由台灣時間9日中午12時起，開始對全球86國輸美貨品課徵新關稅，範圍遍及世界各角落。業者過去把生產基地由中國移至東南亞和墨西哥，遷廠與洗產地等策略這次將難以複製，工廠恐無處轉進，20世紀中起建立的國際經貿秩序將重新洗牌。

美國總統川普（Donald Trump）1.0期間對中國發起貿易戰，提高中國輸美貨品關稅，平均稅率超過10%，拜登（Joe Biden）政府延續相同政策，包括台灣與日本、南韓等主要出口導向國家，陸續將中國廠房遷至美國課徵低關稅或無關稅地區，中國電子業與汽車零組件業者大舉遷往東南亞與墨西哥，結果導致美國貿易逆差並未因對中國開徵關稅而改善。

川普新關稅計畫對中國總計課徵高達104%超高關稅，其他國家在17%至50%之間，如果短期未有變化，所有在中國境內生產的貨品，從廉價網購服飾到家電用品，輸美將無利潤可言，美中經貿預料將強制脫鉤。

多國業者過去將廠房由中國遷回本國或移至東南亞等地，如今美國對台、日、韓分別課徵32%、24%、25%進口關稅，自各地遷廠回國同樣難有利潤；早前移至中南半島的業者，如今越南、柬埔寨、寮國各面臨46%、49%、48%輸美關稅，即使當地勞工成本較低，也難在高關稅下獲利。

部分電子業者過去遷廠至東南亞的泰國、印尼、馬來西亞，或在當地興建全新廠房，如今這3國輸美貨品關稅分別是36%、32%、24%。

全球成衣業者在孟加拉、斯里蘭卡設廠，美國消費者可享受廉價的流行服飾等產品，如今兩國輸美貨品稅率分別為37%、44%。

網媒AXIOS指出，跨國企業在川普第一任期內倉皇離開中國，這次卻無處可逃，美國政策改變跑在供應鏈變化之前。進口高關稅9日起幾乎對所有國家生效，業者難以防禦，僅有聊勝於無的最後協商或延期施行，這次無法再靠轉進第3地規避進口關稅。

川普新制下最低關稅國家也許仍是業者轉進目的地，但經貿政策每日都有變化，複雜的跨國供應鏈需較長時間才能跟進調整，即使長期而言商業活動多會移至低關稅地區，但商品價格與企業營利都將受到衝擊。

川普 關稅

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