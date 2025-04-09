美貿易代表：未對關稅談判設定時間表 將盡快推動

美國對等關稅使全球市場劇烈波動。貿易代表葛里爾今天親上火線接受質詢時，傳達至少三項訊息，一是未對關稅談判設時間表，正盡快推動。二是貿易逆差不可能一夜解決。三則是川普明確對他說，不會實施關稅豁免。

美國總統川普宣布4月5日起對180多國加徵10%關稅。自4月9日起對其中約60國加徵11%至50%不等的稅率。葛里爾上午出席參議院聽證會，回應川普貿易政策提問，成為「解放日」以來第一位接受國會質詢的貿易官員。

葛里爾（Jamieson Greer）在書面證詞中提到，川普的關稅策略已經取得成效，有近50個國家與他聯繫，討論如何在貿易上落實對等。

「阿根廷、越南、印度及以色列等多個國家已表示將根據（川普）總統的政策降低關稅及非關稅壁壘。這些做法顯然值得歡迎」。

他回應議員提問時說，美方並沒有為關稅談判設定特定的時間表，因為實際結果比人為期限更重要。他正盡可能迅速地推進這項工作，許多國家也在快速行動。

不過，葛里爾也說，美國龐大的貿易逆差是幾十年累積下來的問題，不可能一夜之間就解決。

聽證會開了近3個小時，有共和黨議員對關稅政策感到疑慮，卡在挺川普政府與回應自家選民焦慮之間，其中提里斯（Thom Tillis）措辭更重，詢問葛里爾如果川普的關稅戰略失敗，人民遭受物價上漲和經濟成長放緩之苦，「我該掐誰的喉嚨呢？」

民主黨議員對全球市場因關稅劇烈波動的反彈更強，抨擊葛里爾閃避問題、對等關稅公式是「很炫的希臘字母公式，但其實是爛上加爛的數學」等，其中華納（Mark Warner）提到，關稅重擊台灣，而美國此時正需與台積電合作。

為了反制川普這波關稅「組合拳」，跨黨派議員3日提出「2025年貿易審查法案」（Trade Review Act of 2025）限縮總統相關權力。

根據法案，總統如果要徵收或增加關稅，必須在48小時內通知國會，並解釋背後理由，及分析對美國企業及消費者的影響。國會需在60天內通過聯合決議批准新關稅，否則關稅將自動失效。此外，國會有權隨時通過「不贊成決議」終止關稅。

不過，法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本後，再由川普簽署，才算完成立法程序。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）今天就表明不挺「2025年貿易審查法案」。他對媒體表示，不認為法案有未來。