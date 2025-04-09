美中關稅戰越演越烈，中共官媒新華社旗下帳號「牛彈琴」昨表示，若美升級關稅，大陸官方至少準備六招反制，包括加徵大豆、高粱等農產品關稅，禁止美國禽肉和電影，及暫停中美芬太尼禁毒合作等。人民日報也發表「鐘聲」評論，強調施壓和威脅絕不是和中方打交道的正確方式。

據「牛彈琴」文章稱，有關具體對美關稅反制措施，中方已準備了至少六大招，包括大幅加徵美大豆、高粱等農產品關稅；禁止美禽肉輸陸；暫停中美芬太尼禁毒合作；服貿領域反制措施；禁止進口美國電影，以及調查美企在陸智慧財產權獲益情況。

布魯金斯研究所約翰桑頓中國中心主任何瑞恩七日結束訪中交流後在Ｘ發文指出，許多中方人士主張美國正在犯錯，這將削弱美國在全球的地位。

何瑞恩認為，「目前討論聚焦世界各國是否進入陣營對立時期，或是正邁向一個『去美國化的全球化』時代。北京似乎偏好後者情境。」他說：「在面對美方挑戰時，中國領導層絕不會容忍被外界視為被動。」

日經亞洲報導，中國從川普第一任發動貿易戰以來已汲取教訓，對川普可能再掀起貿易對抗準備了很久。