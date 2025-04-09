聽新聞
0:00 / 0:00

美點名多國不公平貿易 歐盟祭反制

聯合報／ 國際中心、編譯莊瑞萌、記者陳熙文／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）七日指出「十項不公平貿易行為」，開頭就點名中國大陸，日本及歐盟也入列，在二日關稅清單表列第四的台灣未上榜。

中央社報導，USTR這次未點名台灣，但貼文附上三月卅一日上架的年度「國家貿易評估報告」連結，這份報告指責美國近六十個貿易夥伴的不公平貿易行為，其中指台灣對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查。

USTR指出，單在一個電子商務平台上，每個月就有超過十萬面中國製造的美國國旗售出，導致美國製造商損失二百萬美元（約台幣六六○○萬元），最終造成就業機會流失和企業倒閉，「美國國旗應該是美國製」。

歐盟執委會七日提出對一系列美國商品課徵百分之廿五的反制關稅，以回應美國總統川普對鋼鋁課徵關稅。另外，川普也已回絕歐盟提出工業產品「零關稅互惠」方案。

路透報導，這次歐盟的報復關稅將於五月十六日生效，受影響的美國商品包括鑽石、雞蛋、牙線、香腸及家禽等，杏仁與大豆的反制關稅於十二月一日實施。

川普 關稅

延伸閱讀

歐盟主席籲陸避免關稅戰再升級 李強：沒有國家可獨善其身

震後遭川普課44%關稅 緬甸成衣業：復原工作深陷困境

川普揮關稅大刀 美國近2兆美元企業投資承諾受威脅

美商務部長點名iPhone！盼回歸美國製造 關稅消滅大陸「人力大軍」

相關新聞

美關稅衝擊 各國「悲傷5階段」

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）七日在華府舉行「評估『解放日』關稅的影響」記者會，多位專家指出，儘管美國總統川普不排除下...

美對等關稅今生效

美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午十二時一分生效，美國總統川普七日要求中國大陸撤銷對美國的報復關稅，否則將再加徵百...

重心轉談判 川普態度鬆動？

美國總統川普親信、科技大亨馬斯克七日引用經濟學家傅利曼一段知名影片，含蓄批評川普的關稅保護主義措施。華盛頓郵報指出，馬斯...

美媒：白宮關稅戰 核心是台灣

美國商業內幕網站八日以「川普關稅的核心是台灣」為題，引用駐台北的美國科技分析師湯普森觀點，指全球經濟高度依賴台積電晶片，...

美點名多國不公平貿易 歐盟祭反制

美國貿易代表署（USTR）七日指出「十項不公平貿易行為」，開頭就點名中國大陸，日本及歐盟也入列，在二日關稅清單表列第四的...

陸官媒：6招反制美

美中關稅戰越演越烈，中共官媒新華社旗下帳號「牛彈琴」昨表示，若美升級關稅，大陸官方至少準備六招反制，包括加徵大豆、高粱等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。