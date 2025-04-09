美點名多國不公平貿易 歐盟祭反制

美國貿易代表署（USTR）七日指出「十項不公平貿易行為」，開頭就點名中國大陸，日本及歐盟也入列，在二日關稅清單表列第四的台灣未上榜。

中央社報導，USTR這次未點名台灣，但貼文附上三月卅一日上架的年度「國家貿易評估報告」連結，這份報告指責美國近六十個貿易夥伴的不公平貿易行為，其中指台灣對美規車設置技術性貿易障礙，並關切台灣要求落實豬肉產品原產地標示，及對某些美牛產品實施繁瑣檢查。

USTR指出，單在一個電子商務平台上，每個月就有超過十萬面中國製造的美國國旗售出，導致美國製造商損失二百萬美元（約台幣六六○○萬元），最終造成就業機會流失和企業倒閉，「美國國旗應該是美國製」。

歐盟執委會七日提出對一系列美國商品課徵百分之廿五的反制關稅，以回應美國總統川普對鋼鋁課徵關稅。另外，川普也已回絕歐盟提出工業產品「零關稅互惠」方案。

路透報導，這次歐盟的報復關稅將於五月十六日生效，受影響的美國商品包括鑽石、雞蛋、牙線、香腸及家禽等，杏仁與大豆的反制關稅於十二月一日實施。