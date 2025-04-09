美關稅衝擊 各國「悲傷5階段」

美國戰略暨國際研究中心（CSIS）七日在華府舉行「評估『解放日』關稅的影響」記者會，多位專家指出，儘管美國總統川普不排除下調關稅稅率，但被鎖定國家最終恐將接受。

CSIS資深貿易顧問賴因施（William Reinsch）形容，被美國鎖定的國家會經歷「悲傷五階段」，從否認、憤怒、討價還價、沮喪直到接受。其中部分國家可能會停留在憤怒，例如中國大陸。

過去紀錄 川普仍具談判彈性

賴因施表示，美國關稅稅率降至百分之十以下的可能性不大，但像越南（百分之四十六）、印度（百分之廿六）這類關稅較高的國家仍可嘗試爭取改善條件。賴因施提醒，無論採取何種策略，企業都必須認知，未來營運成本勢必上升，效率將下降，世界局勢將更複雜。

賴因施強調，從川普過去紀錄來看，他仍具談判彈性，不排除未來下調稅率。目前包括中國、歐盟與加拿大已針對美方關稅政策做出初步報復，接下來大家將可見到各種戰略成效如何。

CSIS經濟計畫主任勒克（Phil Luck）指出，原先各界預期四月二日「解放日」後政策不確定性會下降，不過由於此次關稅措施強度高、範圍廣，他認為全球經濟放緩可能性顯著上升。

美中相撲 料將重演過去劇本

對美中貿易戰，賴因施形容最新進展有如「相撲」，「兩個彪形大漢試圖把對方推出擂台」。賴因施認為，中國迅速報復並不意外，預期雙方將重演過去劇本：互相試探、看誰先打電話、誰主導場面，最終川普與大陸國家主席習近平將通話，互相提出大要求，最後就次要議題達成小協議，並各自宣稱勝利。

勒克補充，事實上中國不願陷入報復情境，「但如果不反擊，對方就不會有所節制」。

美國盟友 未必就會轉向中國

與會專家一致認同，美國關稅戰確實疏遠了盟友，但未必會導致盟友轉向中國。CSIS經濟安全暨資訊部主任吉里尚卡（Navin Girishankar）指出，是否因此在外交或經濟上更靠攏中國，仍取決於各國本身的選擇與情境。

勒克認為，儘管歐洲與美方在對中立場上多有共識，但實際上對中採取行動的意願未必與美國相同。他表示，美方能凝聚國際支持，仰賴的是整體合作架構與價值主張，而當這些基礎動搖時，將削弱美國在其他議題上的影響力。

勒克提醒，目前還有一群「避險型國家」，嘗試在美中之間維持平衡經貿關係，當美國的經濟吸引力下降，這些國家轉向中國的可能性也相對提高。