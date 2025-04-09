美國對各國徵收對等關稅在台灣時間今天中午十二時一分生效，美國總統川普七日要求中國大陸撤銷對美國的報復關稅，否則將再加徵百分之五十關稅，大陸昨天回應奉陪到底。

70國與美關稅協商 激勵美股早盤大漲

美中關稅戰可能火車對撞的同時，美國財政部長貝森特八日受訪時說，約有七十國與美國展開關稅協商，美國正在討論優先與哪些國家達成關稅協議，川普將參與相關談判。受到談判可能有進展的消息激勵，美股昨天早盤大漲，道瓊、費半等指數漲幅均逾百分之三。

大陸商品被美課徵的關稅將達104%

對於大陸開徵百分之卅四報復性關稅，回應美國對等關稅，川普七日表示，如果大陸不撤回，美國九日將對大陸加徵百分之五十關稅；川普表示，他與大陸國家主席習近平的關係很好，希望能繼續維持這樣的關係。川普第二任期已對大陸加徵百分之廿關稅與百分之卅四對等關稅，加上最新的百分之五十，大陸商品被美國課徵的關稅將高達百分之一○四。

川普稱他非常尊重中國大陸，不過大陸不能繼續剝削美國。他說，他在第一任期曾希望與大陸達成協議，讓美國企業進入大陸市場，讓美國企業得以與中國和其他國家企業競爭，不過最後協議沒有成功。

對於川普的威脅，大陸外交部、商務部昨均表示，中方必將採取必要措施，堅決維護自身正當合法權益，並稱如果美方執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

陸促美方糾正錯誤、停止經貿打壓

大陸商務部昨回應，美方加徵所謂對等關稅毫無根據，是典型的單邊霸凌作法，中方已採取的反制措施是為了維護自身主權安全發展利益，維護正常的國際貿易秩序，完全是正當之舉；敦促美方立即糾正錯誤作法，取消所有對陸單邊關稅措施，停止對陸經貿打壓。

大陸外交部發言人林劍昨聲稱，如果美方置兩國和國際社會的利益於不顧，執意打關稅戰、貿易戰，中方必將奉陪到底。

川普：中國想達協議 我們在等電話

對於中方強硬回應，川普八日在社群平台發文，提到他與南韓代總統韓悳洙剛就關稅問題進行了一次「很棒的通話」。川普還表示，「中國也非常想達成協議，但他們不知道如何讓它開始，我們正在等待他們的電話，它會發生！上帝保佑美國」。

美國對貿易夥伴的對等關稅將在美東九日凌晨零時一分（台灣時間九日中午十二時一分）生效。被問及關稅是永久或取決於談判結果時，川普表示，永久關稅或取決於談判調整都有可能，他說：「兩者都有可能都是真的。可以是永久關稅，也可以同時有談判，因為我們需要的不只關稅。」