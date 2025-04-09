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川普駁回歐盟零關稅提案 要求先買美能源

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

川普7日駁回了歐盟「零關稅換零關稅」的提案，表示歐盟所提對美汽車和其他工業產品的關稅豁免方案，並不足以解決跨大西洋貿易逆差的問題，歐盟還須購買美國能源。

川普告訴媒體：「歐盟一直對我們很惡劣，他們不買我們的汽車，就像日本不買我們的農產品。他們實際上什麼都沒買」；他們必須「承諾購買3,500億美元的美國能源，才能從全面關稅中獲得喘息的機會」。

歐盟執委會主席范德賴恩當日稍早宣布，向美國提出汽車和其他工業產品雙邊關稅豁免方案，「我們已提議工業產品零關稅…歐洲始終準備好（與美國）達成良好的協議。」但她同時警告，「我們也準備好以反制措施回應川普的貿易攻勢，捍衛我方利益」。

川普還說，如果歐洲國家開始購買美國能源，美國對歐盟貿易逆差將「迅速消失」，「他們需要購買並承諾購買相當於（此貿易逆差）數量的能源」。

另據路透報導，針對美國對鋁和鋼課徵關稅，歐盟提議對一系列美國製產品徵收25%的反制關稅，但因法國、義大利和愛爾蘭的大力遊說，波旁威士忌將獲豁免，以協助這些國家保護其酒業免受不斷升級的貿易戰影響。歐盟執委會先前曾打算對波旁威士忌徵收50%的關稅，但川普揚言，若歐盟真的這樣做，將對歐盟酒精飲料報復性徵收200%關稅。

川普 關稅

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