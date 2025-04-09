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日爭取關稅優先談判 日股強漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

日本首相石破茂和美國總統川普7日通電話後，成為第一個爭取到關稅談判「優先地位」的首要夥伴國，將為美國對等關稅談判「設定嚴格但公平的因子」，激勵各方對美日將優先針對雙邊關稅達成協議的期待，日股8日應聲狂漲6％。

川普和石破茂通話後，在自家社群平台Truth Social抱怨日本在貿易上給美國的待遇「很差」，「他們沒買我們的汽車，而我們有上百萬輛日本車，還有農業，跟許多其他東西」。

不過，美國財長貝森特說，「我預期日本因為快速行動，取得貿易夥伴國之間的優先（談判）地位」。他接受福斯新聞訪問時表示，日本仍維持相當高的非關稅壁壘，但他預料和日本的協商將非常有建設性。

受到關稅可能有轉圜餘地的激勵，日本股市8日大幅反彈。日經225指數收盤大漲1,876點，漲幅6%。Ortus顧問公司日本股票策略主管傑克森認為，相較於中國，美國對日本並沒有太大不滿，日本也能輕易進口更多美製軍備。

石破茂在內閣會議前再度表達遺憾，並對關稅對日本汽車產業可能造成的衝擊表示憂心。他會前說：「不用多說…汽車產業是我國經濟的支柱。這些關稅可能對很多產業造成深遠影響」。

美方將由財長貝森特與貿易代表葛里爾引領美方協商，日本將由經濟再生大臣赤澤亮正領導日方協商。

川普 關稅

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