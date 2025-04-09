川普改口 關稅戰立場鬆動

美國總統川普8日在社群媒體平台Truth Social上寫道，與南韓代總統韓悳洙電話熱線後，認為兩國達成貿易協議的前景「看來很好」，並說中國大陸也急切想達成協議。川普最新說法顯然他的立場已有所鬆動，道瓊指數早盤一度大漲1,300點。

財長貝森特同日受訪時說，約有70國與美國展開關稅協商，要是他們的提案切實可行，可望達成一些不錯的協議。

美國股市8日開高走高，道瓊指數早盤一度大漲逾1,300點或3%，暫時擺脫先前狂瀉三天的陰霾。部分交易者認為，這也許暗示川普願意緩和立場，因此願意放手一試，重回高風險資產。

川普8日寫道，南韓的頂尖團隊正搭機飛往美國，情況看來不錯，「我們也會像這樣和許多國家談判，大家都想和美國達成協議。」

他還說，願意和各國協商貿易及關稅以外的問題，並表示正在等待北京當局的來電，「中國也想達成協議，非常想，但他們不知從何開始。我們正等著他們來電，會打來的。」

美國對約60國課徵更高對等關稅的政策，預定台灣時間9日中午12時1分起生效，川普7日被問及關稅是永久或取決於談判結果時，還說目前不打算暫緩實施大規模對等關稅。

美國財長貝森特7日即已表示，可能已有多達70個國家尋求與美國進行關稅談判。白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）8日則說，在關稅談判中以日本和南韓為優先。

川普7日在白宮橢圓形辦公室會見以色列總理內唐亞胡時表示，「我們沒有考慮這個（暫停實施對等關稅計畫），有很多國家前來跟我們談判，這些協議將是公平的」。

談到其他國家時傳浦表示，「他們現在願意向我們提供一些我們之前沒想過要他們提供的東西」，「除了我，沒人辦得到」。他在被問到是否有國家能將他們面臨的關稅稅率降到10%以下時，避免正面回答，只強調他見到關稅的好處，「關稅將讓這個國家變得非常富裕」。

另外，被問及政府在談判關稅一事上給出矛盾訊號時，川普表示，永久關稅或取決於談判「都有可能」，他說：「兩者都有可能都是真的。可以是永久關稅，也可以同時有談判，因為我們需要的不只關稅。」

華爾街日報指出，白宮貿易與製造業資深顧問納瓦羅7日在金融時報撰文聲明，關於關稅問題「這不是一場談判」。而此前，財政部長貝森特卻在X表示，政府「將與日本展開談判」。貝森特透露，現在可能有約70個國家與美國接觸，「所以4、5月會很忙，可能要一直持續到6月」。